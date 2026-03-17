Ínyenc húsvéti kínálat a SPAR-ban, ezt nem érdemes kihagyni!

Klasszikus vagy modernebb húsvéti menü? Jöhet a sonka, tojás, torma, kalács?

A sonka a nagy kedvenc?

A Mindmegette írja, hogy a SPAR kiszolgálópultban kapható Regnum Dolce Vita sült sonka például azoknak lehet remek választás, akik az ünnepek alatt szeretnének gyors, mégis látványos fogást az asztalra tenni. Hidegen és melegen is jól működik a gazdag ízű sonka, reggelire és ünnepi fogásként is tálalható, az ára pedig 3990 forint/kg – a SPAR PREMIUM füstölt combsonka (5990 forint/kg) a klasszikus húsvéti ízvilágot hozza, ez is népszerű választás, mivel a lassú füstölésnek köszönhetően karakteres, mégis harmonikus íze van.

Nem maradhat el a sült hús?

A pecsenyekacsacomb és a pecsenyekacsamell-filé (2999 forint/kg) különösen népszerű választás az ünnepi menükben, hiszen a kacsa húsa gazdag, telt ízű, jól illik a tavaszi köretekhez, például párolt káposztához vagy burgonyás fogásokhoz.

Akik pedig inkább egészben szeretnének sütni, a bontott pecsenyekacsa (1299 forint/kg) is szuper megoldás lehet.

A klasszikusabb ízekre vágyók sokszor választanak tanyasi csirkét (1849 forint/kg), amiből könnyen készíthető ropogós bőrű sült vagy akár egy gazdag vasárnapi pecsenye is.

A nyúl is különlegesebb ünnepi fogás lehet, ízletes, lassan sült vagy párolt étel készíthető belőle. Kifejezetten sovány, mégis aromás a nyúlhús, egyre többen fedezik fel az ünnepi menükben is – most egy fél nyúl, darabolva, csomagolva 3281,67 forint/kilós áron kapható a SPAR-ban.

Mindenki felkészült a desszertre?

A SPAR kínálatában idén is számos olyan édes finomság található, amivel könnyedén megkoronázható az ünnepi ebéd vagy vacsora.

A Viennetta jégkrém mindig tökéletes választás, elegáns rétegeivel és csokoládés ízével igazi nosztalgikus klasszikus. Ha pedig inkább sütemény kerülne az asztalra, jó választás lehet a Balconi tortaszelet, ami többféle ízben kapható.