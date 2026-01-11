Gyilkos kihívás: évekre lebénult, majd belehalt, hogy tiniként megevett egy csigát

Egy meggondolatlan, baráti kihívás következtében egy 19 éves fiú nyolc évre lebénult, mielőtt tragikus módon életét vesztette.

Egy baráti kihívás teljes lebénuláshoz, majd tragédiához vezetett Fotó: Unsplash

Fertőzött csiga vezetett a tini tragikus lebénulásához és halálához

Sam Ballard és barátai a családi házuk hátsó kertjében iszogattak, amikor megláttak egy csigát elmászni előttük. Tréfából a fiúk azt a kihívást adták az ausztrál Samnek, hogy egye meg a csigát, ám nem tudták, hogy ennek visszafordíthatatlan következményei lesznek.

Ott ültünk, egy kis vörösbor-kóstolós estét tartottunk, próbáltunk felnőttként viselkedni, amikor egy csiga átkúszott előttünk... Felmerült a kérdés: "Megegyem?" Aztán Sam már meg is tette. Bumm. Így történt

- mesélte a fiatal egyik legjobb barátja, Jimmy Galvin.

Néhány nappal a végzetes, 2010-es este után Sam először lábfájdalmakra kezdett panaszkodni.

Azt mondta: "Megettem egy csigát, lehet, hogy attól van..." Én pedig azt mondtam, hogy senki nem lesz ettől beteg. Félt, és anyaként ilyenkor csak meg akarod nyugtatni a gyereked

- emlékezett vissza Sam édesanyja, Katie.

Azonban, mint az később kiderült, tényleg a csiga volt a felelős a fájdalmakért. Fertőzött volt patkánytüdő-féreggel, egy patkányok által terjesztett parazitával, amely az agyat és a gerincvelőt támadja meg.

A sydney-i tinédzsernél hamarosan súlyos gyengeség és fájdalom jelentkezett a lábaiban, majd egy ritka agyhártyagyulladás-típust kapott el, aminek következtében 420 napra kómába esett.

Amikor felébredt, megtudta, hogy négyvégtag-bénulásban szenved, amely a nyaktól lefelé az egész testet érinti, beleértve mind a négy végtagot. Innentől kezdve nem tudott önállóan enni vagy vécére menni, és folyamatos gondozásra szorult. Sam, aki korábban lelkes rögbijátékos volt, a hátralévő életét kerekesszékben élte le, majd 2018 novemberében, 28 éves korában tragikusan elhunyt. Utolsó szava édesanyjához csupán az volt, hogy "Szeretlek."

Katie minden nap gondoskodott róla, miután a fia felébredt a kómából. Annak ellenére, ami végül Sam halálához vezetett, azt mondta, nem hibáztatja a barátait a kihívás miatt, hiszen mindannyian csak bohóckodtak.