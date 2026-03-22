Nem mindegy, milyen úton indulsz el – Új térképes funkció segíti a kéktúrázókat

A Kéktúra az elmúlt években egyre többeket vonz, nemcsak teljesítménytúraként, hanem szakaszos, hétvégi kirándulások formájában is. A tudatosabb tervezést segítő digitális fejlesztések ehhez a változó túrázói szokáshoz igazodnak. A fejlesztést a Magyar Természetjáró Szövetség tette elérhetővé a saját térinformatikai felületén. Az új nézet megmutatja, hogy egy kiválasztott kéktúra-szakaszon belül hány kilométer jut az egyes úttípusokra és burkolatokra. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik tempót, felszerelést vagy akár cipőt szeretnének tudatosabban választani. A fejlesztésről a Kéktúra oldala adott hírt.
Mire jó az új térképes bontás?
A térképen a Kéktúra mindhárom hivatalos útvonala megjelenik: az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra is. Láthatók a bélyegzőhelyek, a szakaszhatárok, sőt az út menti irányjelző és információs táblák is. Az új adatokat az „Útjellemzők” menüpont alatt lehet előhívni. Alapbeállításban a teljes kiválasztott útvonal összesített adatai jelennek meg két grafikonon. Az egyik azt mutatja, hogy milyen típusú utakon halad a túra, például ösvényen, utcán vagy szekérúton. A másik diagram az útburkolatot jelzi: mennyi az aszfalt, a földút vagy a murvás szakasz, százalékosan és kilométerben is. Az útburkolat nemcsak kényelmi kérdés. Az aszfaltos szakaszok jobban terhelik az ízületeket, míg a földutas és murvás részek lassabb haladást, nagyobb koncentrációt igényelnek. Egy többnapos Kéktúra-útvonalnál ez a különbség a napi táv megtervezésénél, a cipőválasztásnál és a regeneráció idejénél is számít.
A felső sávban több szűrő is rendelkezésre áll, így kiválasztható egy konkrét túramozgalom, azon belül egy számozott szakasz, vagy akár két bélyegző közötti rövidebb rész. Ez különösen jól jön akkor, ha valaki csak egy hétvégi etapot tervez, és szeretné előre látni, mire számítson terep szempontjából. A vizuális megjelenítés is beszédes. A térképen maga az útvonal is különböző színekkel jelenik meg, attól függően, hogy milyen felszínű szakaszról van szó. Így nemcsak számokból derül ki az arány, hanem térben is jól követhető, hol vált földútról aszfaltra az út.
A részletes bontás különösen a Kéktúrával most ismerkedőknek lehet hasznos, de a rutinos túrázók is profitálhatnak belőle. A kezdők számára a kiszámíthatóság és a terhelés egyenletessége fontos, a tapasztaltabbak célzottan kereshetik akár a technikásabb szakaszokat. A térképes adatok a felszerelés összeállításában is segítenek. Más talpú bakancs ideális egy hosszabb aszfaltos etapra, mint egy puha erdei ösvényekkel tarkított szakaszra, és a túrabotok használata is eltérően indokolt a különböző felszíneken.
A Kéktúra fenntartása és nyilvántartása a Magyar Természetjáró Szövetség feladata. A szervezet már több mint egy évtizede kezdett bele a turistautak módszeres felmérésébe, amelyhez uniós fejlesztések is kapcsolódtak. Ennek során vált szükségessé a teljes nyomvonal pontos, egységes adatgyűjtése.
A terepi felmérések során szakemberek járják végig az útvonalakat, és nemcsak a vonalvezetést rögzítik, hanem az út állapotát és burkolatát is. Az országos turistaút-hálózat felmérése 2024-re lezárult, az eredmények pedig folyamatosan frissülnek a térinformatikai rendszerben. Azonban tartsuk észben, hogy a kéktúra nyomvonala időről időre változhat. Ha módosítás történik, azt a területi felelősök felmérik, az új adatok pedig bekerülnek a nyilvántartásba. Ennek köszönhetően a túrázók mindig aktuális információkra támaszkodhatnak tervezéskor.
