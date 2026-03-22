Nem mindegy, milyen úton indulsz el – Új térképes funkció segíti a kéktúrázókat

Új térképes funkció segít felkészülni arra, milyen utak várnak a Kéktúra során.

A fejlesztés megmutatja, milyen útszakasz következik a túrán.

A Kéktúra tervezése így jóval átláthatóbbá válik a túrázók számára.

A Kéktúra az elmúlt években egyre többeket vonz, nemcsak teljesítménytúraként, hanem szakaszos, hétvégi kirándulások formájában is. A tudatosabb tervezést segítő digitális fejlesztések ehhez a változó túrázói szokáshoz igazodnak. A fejlesztést a Magyar Természetjáró Szövetség tette elérhetővé a saját térinformatikai felületén. Az új nézet megmutatja, hogy egy kiválasztott kéktúra-szakaszon belül hány kilométer jut az egyes úttípusokra és burkolatokra. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik tempót, felszerelést vagy akár cipőt szeretnének tudatosabban választani. A fejlesztésről a Kéktúra oldala adott hírt.

Az új térképes funkció a Kéktúra útburkolatait is megmutatja.

Mire jó az új térképes bontás? segít reálisan megtervezni a napi távot

támogatja a megfelelő cipő és felszerelés kiválasztását

előre láthatóvá teszi a nehezebb szakaszokat

Kéktúra úttípusok bélyegzőtől bélyegzőig

A térképen a Kéktúra mindhárom hivatalos útvonala megjelenik: az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra is. Láthatók a bélyegzőhelyek, a szakaszhatárok, sőt az út menti irányjelző és információs táblák is. Az új adatokat az „Útjellemzők” menüpont alatt lehet előhívni. Alapbeállításban a teljes kiválasztott útvonal összesített adatai jelennek meg két grafikonon. Az egyik azt mutatja, hogy milyen típusú utakon halad a túra, például ösvényen, utcán vagy szekérúton. A másik diagram az útburkolatot jelzi: mennyi az aszfalt, a földút vagy a murvás szakasz, százalékosan és kilométerben is. Az útburkolat nemcsak kényelmi kérdés. Az aszfaltos szakaszok jobban terhelik az ízületeket, míg a földutas és murvás részek lassabb haladást, nagyobb koncentrációt igényelnek. Egy többnapos Kéktúra-útvonalnál ez a különbség a napi táv megtervezésénél, a cipőválasztásnál és a regeneráció idejénél is számít.

Szűrők, amelyek segítenek

A felső sávban több szűrő is rendelkezésre áll, így kiválasztható egy konkrét túramozgalom, azon belül egy számozott szakasz, vagy akár két bélyegző közötti rövidebb rész. Ez különösen jól jön akkor, ha valaki csak egy hétvégi etapot tervez, és szeretné előre látni, mire számítson terep szempontjából. A vizuális megjelenítés is beszédes. A térképen maga az útvonal is különböző színekkel jelenik meg, attól függően, hogy milyen felszínű szakaszról van szó. Így nemcsak számokból derül ki az arány, hanem térben is jól követhető, hol vált földútról aszfaltra az út.