Újabb járvány a láthatáron? Először fertőzött embert a madárinfluenza Európában

A madárinfluenza új típusát fedezték fel egy európai embernél, aki Európán kívülről hozta magával a fertőzést. A betegségnek egyelőre nincs halálos áldozata, de ennek ellenére komolyan kell venni a felkészülést.

A madárinfluenza emberről emberre nem, csak fertőzött madárról emberre terjedt eddig

Madárinfluenza vírussal fertőződött egy olaszországi személy

Először mutatták ki emberben a H9N2 madárinfluenzát Európában. Az esetet az olaszországi Lombardiában regisztrálták. A megfertőződött személy Európán kívülről érkezett, jelenleg kórházi ápolás alatt tartják a meglévő alapbetegségei miatt. Az olasz egészségügyi minisztérium azonnali járványügyi intézkedéseket vezetett be.

A H9N2 vírus altípusát eddig leginkább Ázsia és Afrika területén regisztrálták, és 1998 óta 195 esetről jelentettek világszerte. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ szerint emberről emberre terjedő vírust még nem tapasztaltak, és halmozott betegségekről sincs még hír.

Leggyakrabban fertőzött madarakkkal való közvetlen érintkezés után jelenhet meg az embernél a madárinfluenza. Az EDC kiemelte, hogy nem számít szokatlannak az előforduló emberi fertőzés azokban a régiókban, ahogy a madárállományban jelen van a vírus.

Az EDC és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az elmúlt hónapokban mindössze tíz emberi madárinfluenza-esetet regisztráltak, szerencsére senki sem vesztette életét. A fertőzést Kínából és Kambodzsából jelentették, ahol a madárinfluenza különböző altípusai a H9N2, a H5N1 és a H10N3 jelentek meg - közölte a Blikk.