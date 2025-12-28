Szakértők figyelmeztetnek: 2026-ban világjárvány fenyeget, egy fertőző vírus kikerült ki az irányítás alól

A szakértők egy aggasztó vírustól tartanak, amely példátlan mértékben terjed a világon, és attól félnek, hogy jövőre emberi világjárványt idézhet elő. Az aggodalom középpontjában a H5N1 jelzésű, rendkívül fertőző madárinfluenza-törzs áll.

Új világjárványtól tartanak a tudósok Fotó: BlackJack3D / GettyImages

Újabb világjárvány? Szakértők figyelmeztetnek a veszélyes madárinfluenzára

2020 óta ez a madárinfluenza-típus millió számra fertőzte meg a haszonállatokat, és váratlanul gyorsan átkerült emlősökre is. A H5N1 először a kilencvenes évek végén jelent meg Ázsiából, de az elmúlt hat évben a vírus nehezen kezelhető változata, a 2.3.4.4b klád, madárról madárra gyorsabban terjedt, mint azt előre jelezték. A vírust már hat kontinensen kimutatták, köztük olyan területeken is, mint az Antarktisz, ahol korábban soha nem jelentettek madárinfluenza-fertőzést.

A BBC Science Focus beszámolója szerint csak az Egyesült Államokban több mint 80 millió baromfit fertőzött meg a vírus, és több mint 1000 tejüzemben jelentettek járványt. Az emberi esetek számára továbbra is korlátozott, mindössze 71 fertőzöttel és két halálesettel.

Ez mindenki számára meglepő volt. Most ott tartunk, hogy az amerikai fogyasztói tej jelentős része bármikor tartalmazhat ezeknek a rendkívül kórokozó vírusoknak a genetikai anyagát

-mondta Dr. Ed Hutchinson, a glasgow-i Egyetem molekuláris és sejtvírus-tani professzora.

A szakértő hozzátette, hogy ez már globális probléma. Mivel a kór vadon élő állatok betegségének számít, teljesen ellenőrizhetetlen. Világszerte tombol, és nincs ésszerű módszer a kordában tartására, csak figyelhetjük, ahogy hatalmas állatpopulációkat fertőz.

Az emlősökre történő átterjedés különösen aggasztó. Dél-Amerikában tömeges pusztulás sújtotta az oroszlánfókákat, míg a világ déli elefántfóka-nőstény állományának közel fele már elpusztulhatott a kutatások szerint.

Bár az Egyesült Államok úgy tudni, hogy több millió madárinfluenza elleni vakcinát halmozott fel, további aggodalmak merülnek fel. Nemcsak az emberi és állati fertőzések száma emelkedik, hanem az adatok megosztása is nehezebben értelmezhető, ami azt jelenti, hogy a korai figyelmeztető jelek elkerülhetik a figyelmet.