"Megtiszteltetés volt tőle tanulni" - Gyászol a Táncművészeti Egyetem

Elhunyt Prof. Dr. Mády Ferenc – közölte a Magyar Táncművészeti Egyetem hivatalos Facebook-oldalán. Sorra tisztelegnek a professzor úr előtt volt tanítványai.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Prof. Dr. Mády Ferenc, aki több évtizede indította útjára a mozgásbiológia tantárgyat a Magyar Táncművészeti Egyetemen, akkor még Főiskolán és az Egyetem, a táncművészek közösségének és a "balett-orvoslás" nagy tisztelettel övezett, szeretett személyisége volt. Mády Ferenc a családja, az ugyancsak orvos felesége, három gyermeke és unokái körében teljes életet élt. Szabadidejében írással és festészettel foglalkozott, élete utolsó éveit szinte csak ez töltötte ki. Sorsszerű, hogy a 2026. február 27-én megnyílt budavári életmű-kiállításán számos barátja és volt kollégája köszönthette őt. Az ő szeretetük tudatában hunyta le szemét, immár örökre, 2026. március 6-án
– írták a közleményben.
A bejegyzés alatt rengeteg hozzászólás érkezett volt tanítványoktól, akik tisztelegnek a néhai professzor előtt.
Megtiszteltetés volt tőle tanulni
– áll egy hozzászólásban.
Mády Ferenc nagyívű pályafutásáról Dr. Bolvári-Takács Gábor emlékezett meg nekrológjában.
Prof. Dr. Mády Ferencet családja, felesége, testvére, három gyermeke és unokái gyászolják.
