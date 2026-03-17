"Megtiszteltetés volt tőle tanulni" - Gyászol a Táncművészeti Egyetem

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Prof. Dr. Mády Ferenc, aki több évtizede indította útjára a mozgásbiológia tantárgyat a Magyar Táncművészeti Egyetemen, akkor még Főiskolán és az Egyetem, a táncművészek közösségének és a "balett-orvoslás" nagy tisztelettel övezett, szeretett személyisége volt. Mády Ferenc a családja, az ugyancsak orvos felesége, három gyermeke és unokái körében teljes életet élt. Szabadidejében írással és festészettel foglalkozott, élete utolsó éveit szinte csak ez töltötte ki. Sorsszerű, hogy a 2026. február 27-én megnyílt budavári életmű-kiállításán számos barátja és volt kollégája köszönthette őt. Az ő szeretetük tudatában hunyta le szemét, immár örökre, 2026. március 6-án