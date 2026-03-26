Díjazták a legjobb horgászokat

A magyar horgász versenysport egyik legeredményesebb évét zárta tavaly: a világversenyeken 11 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet kiérdemelve. Az idei Horgászsport Gálán kilencedik alkalommal került sor az Év sportolója díjak és a Magyar Horgászatért Életműdíj átadására.

Az Év utánpótláskorú pecása Pekó Áron, az Év női versenyzője Balázs Luca és Kopitár Viktória, az Év férfi horgásza pedig Nagy András lett.

Az Év férfi horgásza Nagy András, az Év női versenyzője Balázs Luca és Kopitár Viktória, az Év utánpótláskorú pecása Pekó Áron lett. Az idei évben újdonságként az Év csapatát is díjazták, ebben a kategóriában a világbajnok Street Fishing válogatott diadalmaskodott. Az életműdíjat a tavalyi évben tragikusan elhunyt dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója posztumusz kapta. Az elismerést az özvegye vette át, akit állva tapsolt a közönség.

– A horgászat egy csodálatos hobbi, nagyszerű sport. Utóbbiban ráadásul kiemelkedőek a magyar válogatottak, amelyek valamennyi szakágban a világ élvonalához tartoznak. Ezúton is gratulálok nekik – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt.