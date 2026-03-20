Elszabadult lámát kergettek Budapesten

Bár Budapesten nem őshonos, a Havanna-lakótelep lakói a mai napon egy lámát kaptak rajta, amint egy parkban legelészett.
A bizarr esetről a felvételt a Havannások Facebook-csoportjában osztották meg, ahol hamar fény derült arra, hogy az állat a Pesterzsébeti Lovasiskolából szökhetett meg, ugyanis ők tartanak lámákat.
