Lámák védték meg az otthonukat a törökbálinti képviselő-testületi ülésen

Hatalmas a felháborodás Törökbálinton. Az Annahegyi Lovardát 1984-ben adták bérbe, majd 1989-ben 99 éves bérleti szerződéssel bérelte tovább Matók István és két bérlőtársa. Szőke Péter polgármester azonban idén januárban teljesen jogszerűtlenül felmondta a bérleti szerződésüket, pedig a bérleti díjat az önkormányzat felhívásának megfelelően fizetési határidőn belül megfizették. A Matók család birtokán egy lovarda is üzemel. Az önkormányzat ezzel a döntésével egy élet munkáját akarja tönkre tenni. Bár jogi úton elindult a védekezés, ez akár évekig is elhúzódhat.

Szőke Pétert nem hatották meg a lovarda állatai Fotó: Bors

– 84-től kezdődően bérlik ezt a területet. 89-ben lett kötöttek a felek egy 99 éves határozott időre vonatkozó szerződést. Nem zárja ki a jog, legalábbis az akkori keretek között nem zárta ki azt, hogy ilyen hosszú időtartamra is lehessen önkormányzati tulajdonra vonatkozóan bérleti szerződést kötni. Ugye a dolognak a pikantériája az, hogy nem a mai jogi környezetben kell vizsgálni ennek a szerződésnek a meglétét, hanem szerzett jog révén az akkori jogszabályi keretekből kell kiindulni és azt vizsgálni, hogy milyen jogok illetik meg a bérlőket. Ez egy 99 évre kötött határozott bérleti szerződés, amiből az következik, hogy ebben a 99 évben a bérlők birtoklása háborítatlan maradjon. Ráadásul, most a polgármester arra hivatkozik, hogy a bérleti szerződés felmondására 1,5 éves bérleti díj megnemfizetése miatt került sor. Ez tényszerűen nem igaz, mert a bérlők az önkormányzat által januárban küldött fizetési felszólításnak maradéktalanul eleget tettek, ráadásul úgy, hogy közben túlszámlázások miatt még túlfizetésben is voltak az önkormányzat felé – magyarázta lapunknak Dr. Bereznai Henrik, a bérlők ügyvédje.

Hiába az aláírt határozott időre megkötött szerződés, az önkormányzat ezt a szerződést a bérlők fizetése ellenére idén januárban zárt testületi ülésen megszüntette. Ha a polgármester nem vonja vissza a jogellenes döntését a családnak december 31. után el kell hagynia a 36 év alatt felépített lovardát, birtokot.

Mi ezzel rendkívül sokat veszítünk, olyan, mintha meg lennénk bénítva. Elővettük a jobbik eszünket és a jogi érveket, ezek most össze vannak szedve. Készek vagyunk kiélesíteni ezeket a fegyvereket. Szeretnénk, ha józan ész alapján újratárgyalnák ezt az ügyet. Nyugodtan lehet ez is zárt ülés, mint a másik. Nem akarunk bemenni, nem akarunk magyarázni. Csak olvassák el újra, mert fekete-fehéren le van írva, igazunk van.

– mondta Joó András, az egyik bérlő.