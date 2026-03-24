Bográcsba esett egy kislány - mentőhelikopterrel vitték kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 09:41
Súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.

Drámai pillanatok játszódtak le, amikor egy ötéves kislány súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután beleesett egy forró bográcsba.

Mentőhelikopter vitte kórházba a bográcsba esett kislányt
Mentőhelikopter vitte kórházba a bográcsba esett kislányt
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Az információk szerint a szülők éppen slambucot főztek Szoboszlón, amikor a kislány elvesztette az egyensúlyát, és hanyatt esett – egyenesen a forró ételbe. A szülők azonnal a segítségére siettek, és riasztották a mentőket.

A kiérkező szakemberek gyorsan cselekedtek.

A mentők a gyermeket ellátták, aki testszerte szenvedett égési sérüléseket. A fájdalmait gyógyszerekkel csillapították, majd az ellátását követően súlyos, de stabil állapotban azonnal égési centrumba szállították

– mondta Ménes Dávid, a mentőszolgálat regionális szóvivője.

Szemtanúk szerint a háromtagú család egész délelőtt az udvaron volt, közösen kertészkedtek. Legalább egy órája főtt az étel, amikor a szomszédok sikításra lettek figyelmesek.

A kislányt jelenleg Miskolcon, speciális gyermekégési osztályon ápolják. Az állapota stabil, de súlyos sérülései miatt hosszú felépülés várhat rá. A szülők folyamatosan mellette vannak, nem hagyják magára egyetlen percre sem, és bíznak abban, hogy gyermekük mielőbb felépül.

Az ügyben a rendőrség is nyomoz: kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás – írja a Propeller.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
