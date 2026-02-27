Több száz településen érezték: hatalmas földrengés sújtotta a turistaparadicsomot

4,1-es erősségű földrengés rázta meg Tenerife és Gran Canaria térségét, több ezer helyi lakos és turista érezte a rengést. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: nincs közvetlen vulkánkitörési veszély.

Hatalmas földrengés rázta meg a közösséget / Fotó: DODO HAWE / Shutterstock

Földrengés történt Spanyolországban

A földmozgás február 26-án, 12:26-kor történt 10 kilométeres mélységben. A rengés epicentruma az Enmedio-vulkán térségében volt, a Tenerife és Gran Canaria közötti tengeri csatornában – erősítette meg a Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN).

A beszámolók szerint szobák remegtek, bútorok mozdultak el, és sokan erőteljes vibrálást tapasztaltak. "Körülbelül tíz másodpercig tartott, az egész ház megmozdult" – mondta egy agaetei lakos Gran Canarián.

Először csak ajtócsapódásnak tűnt, aztán az egész épület remegni kezdett.

A rengést több mint 100 településen érezték a két szigeten, köztük népszerű üdülőhelyeken is, például Los Cristianósban Tenerifén és Las Palmasban Gran Canarián.

Rubén López, az IGN vulkanológusa azt közölte: a mostani földrengés nincs összefüggésben a Tenerife alatt, a Teide-hegy térségében az elmúlt két hétben észlelt szeizmikus aktivitással. Emlékeztetett arra is, hogy 1989-ben ugyanebben a térségben 5,3-as erősségű rengést regisztráltak, amely az egész szigeten érezhető volt.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi adatok alapján rövid- vagy középtávon nem várható vulkánkitörés. Ugyanakkor a hatóságok azt kérik, hogy Tenerife önkormányzatai frissítsék vészhelyzeti terveiket, hogy szükség esetén mindenki pontosan tudja, mi a teendő. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A tudósok újabb egyeztetést tartanak a Teide alatt észlelt több ezer kisebb rezgés értékeléséről, értesült a Mirror.