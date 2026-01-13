Ónos eső: tovább fokozódik a helyzet, a Wizz Air több járatát is érintette az ítéletidő

A Wizz Air MTI-nek küldött közleményében felidézték: a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légi közlekedés minden szereplőjére kihatással van.

A Wizz Air több járatát is érintette az ítéletidő Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A légitársaság mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe - közölték.

A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légi közlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb

- írták.