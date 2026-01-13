Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Ónos eső: tovább fokozódik a helyzet, a Wizz Air több járatát is érintette az ítéletidő

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 13:12
A Wizz Air több járatát is érintette a rendkívüli időjárási helyzet, kedden délelőtt a légitársaság 5, Ferihegyre tartó repülőgépe kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított. A légitársaság arra kéri az utasait, hogy akik közvetlenül a Wizz Airnél foglaltak, folyamatosan figyeljék a mobilalkalmazásban, e-mailen, SMS-ben érkező járatinformációkat.
A Wizz Air MTI-nek küldött közleményében felidézték: a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légi közlekedés minden szereplőjére kihatással van.

A légitársaság mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe - közölték.

A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légi közlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb 

- írták.

 

