Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Figyelem! Nem jár csütörtök éjszaka a 4-es, 6-os villamos

villamos
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:55 / FRISSÍTÉS: 2026. január 08. 16:56
pályahibapótlóbusz
Pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán.
Bors
A szerző cikkei

A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán, a javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

christmas light tram Villamos
Nem közlekedik éjszaka a 4-es, 6-os villamos / Fotó: pablorebo1984 /  GettyImages

Pótlóbusz jár csütörtök éjszaka a 4-es, 6-os villamos vonalán

Azt írták, a villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár.

 

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg

 - közölték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu