Felborult a közlekedés Budapestet: baleset miatt lezárták az Etele utat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:41
Baleset miatt lezárták az Etele utat az Etele tér felé a Tétényi út után. A BKK Info Facebook-oldalán azt közölték, az 1-es villamos helyett az Etele út/Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás M között pótlóbusz jár, ami terelve közlekedik, nem érinti a Bikás park M és a Bártfai utca megállót Kelenföld vasútállomás M felé.

Baleset miatt lezárták az Etele utat / Fotó: pablorebo1984 /  GettyImages (Képünk illusztráció)

Baleset miatt módosult a közlekedés Budapesten

Nem sokkal később azt is bejelentették, az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, nem érinti a Bártfai utca megállót a Balatoni út/Háros utca felé.

 

