Leállás jön a hétvégén az OTP-nél, ez sokakat érint

bank
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 12:35
OTPleállás
Fontos funkciók nem lesznek elérhetők. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat az OTP-leállásról!

Leállást jelentett be az egyik legnagyobb hazai bank, az OTP. Mutatjuk a részleteket!

Leállás jön a hétvégén az OTP-banknál
Fotó: KALLUS GYORGY
Fotó: KALLUS GYORGY

Online felületén jelentette be a pénzintézet, hogy a hétvégén, egész pontosan január 18-án, vasárnap 0 órától hajnali 2:10-ig fejlesztési okokból egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Ezeket a szolgáltatásokat érinti az OTP-leállás:

  • internetbank
  • mobilbank
  • SingleMarket

Emellett a fenti idősávban nem lehet majd az online termékigénylési funkciókat (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla) elérni.

