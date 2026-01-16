Leállás jön a hétvégén az OTP-nél, ez sokakat érint

Leállást jelentett be az egyik legnagyobb hazai bank, az OTP. Mutatjuk a részleteket!

Leállás jön a hétvégén az OTP-banknál

Fotó: KALLUS GYORGY

Online felületén jelentette be a pénzintézet, hogy a hétvégén, egész pontosan január 18-án, vasárnap 0 órától hajnali 2:10-ig fejlesztési okokból egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Ezeket a szolgáltatásokat érinti az OTP-leállás:

internetbank

mobilbank

SingleMarket

Emellett a fenti idősávban nem lehet majd az online termékigénylési funkciókat (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla) elérni.