Figyelem! Nagy leállással kezdi az új esztendőt az OTP

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 17:40
Több napig nem lesznek elérhetőek egyes szolgáltatások. Mutatjuk az OTP Bank előre tervezett bankszünnapjait!
Fejlesztési okok miatt több szolgáltatás is szünetelni fog az OTP Banknál 2026 január elején - szúrta ki a Feol.

Leállással kezdi 2026-ot az OTP  / Fotó: KALLUS GYORGY

Ezeken a napokon lesz bankszünnap az OTP Banknál

2026. január 8-9.

  • Fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

 

2026. január 1-4.

  • Fejlesztési okokból 2026. január 1-én hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon – írják a bank honlapján.

 

