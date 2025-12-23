Figyelem! Nagy leállással kezdi az új esztendőt az OTP

Fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
2026. január 1-4.
Fejlesztési okokból 2026. január 1-én hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon – írják a bank honlapján.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.