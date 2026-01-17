Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ötöslottó: kihúzták a 3 milliárd 434 millió forintot érő nyerőszámokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 20:58
Mutatjuk a milliárdokat érő nyerőszámokat!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

33 (harminchárom)

39 (harminckilenc)

52 (ötvenkettő)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 2.167.035 forint;

3 találatos szelvény 2250 darab, nyereményük egyenként 29.400 forint;

2 találatos szelvény 70.673 darab, nyereményük egyenként 3510 forint.

Joker: 709048

1 darab Joker volt, nyereménye: 44.138.800 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 3,778 milliárd Ft. 

