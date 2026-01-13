Ónos eső: tudjuk miért rettegjünk tőle, de honnan kapta a nevét?

A csapadék egyik legveszélyesebb formája az ónos eső. Jégréteget képezve veri át a közlekedőket, és bár hétköznapi esőnek tűnhet, akár életveszélyes is lehet.

Honnan kapta a nevét az ónos eső? Fotó: Balogh Zoltán

Télen gyakran hallani a figyelmeztetést az ónos esőről. Ilyenkor szinte az egész város megáll, és percenként érkeznek hírek balesetekről. Sokan azonban nem tudják, miért is történik a jelenség.

Mi is az az ónos eső?

Az ónos eső a légkör hőmérsékleti rétegződésének sajátos következményeként alakul ki. A felső légréteg 0 °C feletti, így ott a csapadék eső formájában hullik. Ha azonban a felszín fagypont alatti hőmérsékletű, az esőcseppek túlhűtött állapotban érik el a talajt.

A lehulló cseppek azonnal megfagynak, így képződik az átlátszó jégréteg, amely rendkívül csúszóssá teszi az utakat. A csapadék komoly károkat okozhat akár a növényekben, és az elektromos hálózatokban is.

Miért hívjuk ónos esőnek?

Az "ónos" kifejezés nem az ón elem jelenlétére utal, hanem a jelenség vizuális hatására. Az ón egy sima, fényes, szűkösen csillogó felület.

Az ónos eső által kialakított jégréteg pontosan ilyen megjelenésű: a vékony réteg bevonatszerűen fedi a tárgyakat, mintha ónnal vonták volna be őket. Innen ered a magyar elnevezés - írja a Köpönyeg.