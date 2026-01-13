Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Ónos eső: tudjuk miért rettegjünk tőle, de honnan kapta a nevét?

ónos eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 13:40
köpönyegtörténelem
A csapadék egyik legveszélyesebb formája az egész várost megbéníthatja. De hogyan képződik az ónos eső, és honnan kapja nevét?
A csapadék egyik legveszélyesebb formája az ónos eső. Jégréteget képezve veri át a közlekedőket, és bár hétköznapi esőnek tűnhet, akár életveszélyes is lehet.

Honnan kapta a nevét az ónos eső?
Honnan kapta a nevét az ónos eső? Fotó: Balogh Zoltán

Télen gyakran hallani a figyelmeztetést az ónos esőről. Ilyenkor szinte az egész város megáll, és percenként érkeznek hírek balesetekről. Sokan azonban nem tudják, miért is történik a jelenség.

Mi is az az ónos eső?

Az ónos eső a légkör hőmérsékleti rétegződésének sajátos következményeként alakul ki. A felső légréteg 0 °C feletti, így ott a csapadék eső formájában hullik. Ha azonban a felszín fagypont alatti hőmérsékletű, az esőcseppek túlhűtött állapotban érik el a talajt.

A lehulló cseppek azonnal megfagynak, így képződik az átlátszó jégréteg, amely rendkívül csúszóssá teszi az utakat. A csapadék komoly károkat okozhat akár a növényekben, és az elektromos hálózatokban is.

Miért hívjuk ónos esőnek?

Az "ónos" kifejezés nem az ón elem jelenlétére utal, hanem a jelenség vizuális hatására. Az ón egy sima, fényes, szűkösen csillogó felület.

Az ónos eső által kialakított jégréteg pontosan ilyen megjelenésű: a vékony réteg bevonatszerűen fedi a tárgyakat, mintha ónnal vonták volna be őket. Innen ered a magyar elnevezés - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
