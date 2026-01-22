Úgy tűnik, mégsem mítosz: aki sokat játszik videójátékokkal, gyakran jobban teljesít a munkahelyen

Egy felmérés szerint a videójátékosok közel fele úgy érzi, hogy a játék közvetlenül hozzájárul a munkahelyi teljesítményéhez. Minden második válaszadó azt állította, hogy a játék során olyan készségeket gyakorol, mint a problémamegoldás, a kommunikáció vagy akár a vezetői gondolkodás. Ezek pedig nem mellékes képességek: a munka világában pontosan ezekre van a legnagyobb kereslet.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy mindez nem csupán önigazolás-e. Valóban jobb munkaerők a „kockák”, vagy csak megpróbálják elfogadhatóbbá tenni a képernyő előtt töltött órákat?
Kétségtelen, hogy a legkeresettebb készségek listáján általában olyan területek szerepelnek, mint a kommunikáció, az ügyfélkezelés, a menedzsment, a vezetés és a csapatmunka. A játékosok 57 százaléka azt mondja, hogy ezek közül több képességet is videójátékok révén sajátított el, és aktívan használja őket a munkája során.
Ez már túlmutat azon, hogy „jó érzés játszani”. A számok azt mutatják, hogy a játékosok által emlegetett készségfejlődés egybeesik a munkaadók elvárásaival.
A jelenséget nem csak piaci felmérések támasztják alá. Daniel Wheatley, a University of Birmingham Menedzsment Tanszékének docense szerint a szabadidős tevékenységek során szerzett készségek igenis átvihetők a szakmai környezetbe.
Állítása szerint a tanulás nem áll meg a munkaidő végén. A videójáték olyan komplex hobbi, amely folyamatos döntéshozatalt, erőforrás- és időgazdálkodást, kommunikációt és problémamegoldást igényel. Ezek mind olyan kompetenciák, amelyek egy modern munkahelyen is kulcsszerepet játszanak.
A kutatás egy másik érdekes aspektusra is rávilágít: a videojáték érzelmi hatásaira. A válaszadók közel fele boldognak érzi magát játék közben, sokan nyugalmat élnek meg, mások pedig kifejezetten izgalmasnak tartják ezt a tevékenységet.
Dr. Wheatley szerint ez szorosan összefügg a munkahelyi teljesítménnyel. A kikapcsolódás és a mentális regeneráció elengedhetetlen a kiégés és a krónikus stressz megelőzéséhez. A hobbik – köztük a videójátékok – segítenek eltávolodni a munkahelyi nyomástól, ami hosszú távon növeli a hatékonyságot és a koncentrációt.
Ha munkáltatóként szeretnél olyan jelölteket elérni, akik nemcsak papíron erősek, hanem a gyakorlatban is jól működnek, érdemes a Jobinfo.hu felületén hirdetned, ahol tudatosabban gondolkodó álláskeresők vannak jelen.
A kép egyre világosabb: a játék nem feltétlen az elkötelezetlenség jele, hanem akár a tanulás és a feltöltődés egyik formája is lehet. Azok a szervezetek, amelyek nyitottabban állnak a nem hagyományos készségfejlődési utakhoz, könnyebben találhatnak motivált, rugalmas és gyorsan tanuló munkavállalókat. A videojáték tehát nem csodaszer, de egyre inkább úgy tűnik: aki okosan játszik, az a munkahelyen is előnyből indul.
Ha érdekelnek a munkaerőpiaci trendek, a soft skillek és a modern munkavégzés összefüggései, a Jobinfo blogján rendszeresen találsz elemző, gondolatébresztő tartalmakat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.