Így vélekednek a magyar nyugdíjasok a januári rezsistopról

Az ONYPE elnöke, Murvainé Láng Róza kifejtette: fontos segítség volt eddig is számunkra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energia árát fizették Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. Hozzátette: a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásaikat: többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években – idézi az elnököt a jókor.hu.

A portál szerint Murvainé arról is beszélt, hogy a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot. Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, hiszen ezeket – mint mondta – most nem nekünk kell fizetni, hanem az állam átvállalja azt. Ezért – mint fogalmazott – a kormány lépését üdvözöljük, amely által könnyebben tudjuk segíteni a saját és unokáink életét is. Az egyesület elnöke kijelentette, hogy bízik abban is, hogy Magyarország vezetése nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többlet terhet okozva ezáltal nekik.