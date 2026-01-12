Figyelem! Forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton ma délután

Betontábla-javítási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton Diósd térségében hétfő délután - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

Forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton ma délután

Tájékoztatásuk szerint az M0-s autóúton - az M1-es autópálya irányából az M3-as autópálya irányába - 17 órától külső sávot lezárják, a forgalom a két belső sávon haladhat, a diósdi felhajtón érkezők pedig a leállósávon haladhatnak tovább.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki

- tették hozzá.