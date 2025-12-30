Nagy a baj az M0-son, erre inkább el se indulj

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 14:36
Egy sávon halad a forgalom. Az M0-son a mentőkre is szükség volt.
Bors
Összeütközött két személyautó az M0-s autóút déli szektorában, a Megyeri híd felé vezető oldalon, az 5-ös főút közelében. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert a mentők közreműködésével kiemeltek az egyik gépkocsiból, és egy járművet áramtalanítottak. A baleset helyszínén egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak az M0-sra
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Nem csak az M0-s bénult meg baleset miatt

Mint azt megírtuk, összeütközött három személygépkocsi Zámoly külterületén, a 8123-as út 10-es kilométerénél. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is a tömegkarambol helyszínére érkezett.

