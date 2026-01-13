Rendőrségi figyelmeztetés: így induljunk el ónos esőben

Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
A figyelmeztetés autósoknak és gyalogosoknak egyaránt szól. A rendőrség az ónos eső miatt félti a közlekedőket.
A sok havazás után megérkezett az igazi veszély: az ónos eső. A rendőrség nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is figyelmezteti a biztonságuk érdekében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy bejegyzésükben hívta fel a közlekedők figyelmét arra, hogy bár a hideget és a nagy havat már megszoktuk, az ónos eső teljesen más veszélyeket rejt, ugyanis a tükörjeget sokszor nem lehet észrevenni az úton.

Így közlekedjünk ónos esőben

Az autósoknak azt tanácsolják, hogy ha nem muszáj, ne induljanak útnak, de ha mégis szükség van rá, legyenek tisztában azzal, hogy a tapadás szinte még téli gumival is minimális.

Ha autóval indulunk, ezekre kell figyelni:

  • A megszokottnál 3-4-szer nagyobb követési távolság
  • Lassú gyorsítás
  • Kanyarban tilos fékezni
  • Lassításhoz inkább motorféket használjunk, ne satuféket
  • Hidakon és felüljárókon fokozott figyelem, ezek fagynak le először

A rendőrség a gyalogosoknak azt ajánlja, hogy lassan, apró lépésekkel közlekedjenek, és ne tegyék zsebre a kezüket, mivel nem lehet tudni, mikor csúszunk meg és esünk el.

A kerékpárosoknak és motorosoknak pedig kifejezetten azt javasolják, hogy ne induljanak útnak, ugyanis szinte biztos a megcsúszás veszélye, és náluk a fékezés különösen kiszámíthatatlan.

