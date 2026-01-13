Rendőrségi figyelmeztetés: így induljunk el ónos esőben

A sok havazás után megérkezett az igazi veszély: az ónos eső. A rendőrség nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is figyelmezteti a biztonságuk érdekében.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy bejegyzésükben hívta fel a közlekedők figyelmét arra, hogy bár a hideget és a nagy havat már megszoktuk, az ónos eső teljesen más veszélyeket rejt, ugyanis a tükörjeget sokszor nem lehet észrevenni az úton.
Az autósoknak azt tanácsolják, hogy ha nem muszáj, ne induljanak útnak, de ha mégis szükség van rá, legyenek tisztában azzal, hogy a tapadás szinte még téli gumival is minimális.
A rendőrség a gyalogosoknak azt ajánlja, hogy lassan, apró lépésekkel közlekedjenek, és ne tegyék zsebre a kezüket, mivel nem lehet tudni, mikor csúszunk meg és esünk el.
A kerékpárosoknak és motorosoknak pedig kifejezetten azt javasolják, hogy ne induljanak útnak, ugyanis szinte biztos a megcsúszás veszélye, és náluk a fékezés különösen kiszámíthatatlan.
