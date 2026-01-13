Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Még csak most jön a java? Közel sincs vége a havazásnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 11:10
Ezen a héten még nem lélegezhetünk fel: marad a borús időjárás. Meddig tart a téli havazás?
Bár egy pillanatra azt hihettük, hogy ennyivel volt a télnek, az előrejelzések szerint a havazás még egy jó ideig nem távozik.

Közel sincs vége a havazásnak
Közel sincs vége a havazásnak Fotó: Ladóczki Balázs / Origo
  • 5-12 cm hó is lehullhat
  • Az ország több részén is ónos esőre kell számítani
  • A hét második felében tartós köd váltja fel a havazást

A hét elején havazásra kell számítani 

A hét legrosszabb szakasza kedd estétől kezdődik, és egészen szerda délelőttig tart majd. Miközben északnyugat felől melegfront érkezik, ez estétől csapadékot okozhat - ekkor az ország középső részén még mindig havazásra kell számítani.

Északnyugaton lesz az igazi probléma: itt ónos eső bénítja majd meg az utakat és a közlekedést.

Éjszaka a csapadék országszerte elterjed, és míg a fővárosban és attól keletre hó hullik majd, addig a Dunántúlon kitart az ónos eső.

Napközben délnyugaton csökken a felhőzet, ekkor a középső tájakon az esőt havas csapadék váltja majd fel. Keleten ennek ellenére továbbra is esik majd a hó.

Míg az ország középső tájain 1-5 cm, addig keleten akár 5-12 cm hó is lehullhat.

Pár napon belül változhat az időjárás 

A hét második felében teljesen megváltozik az időjárás, borongós téli napok várnak ránk.

Szerdán leszáll a köd, és az ország déli részét kivéve a látási viszonyok jelentősen romlani fognak. Ekkor a hó már csak helyenként szállingózik majd, és továbbra is várható ónos eső.

Csütörtökön nem változik sokat az idő: marad a köd, havazás nem valószínű, de ónos ködszitálás még előfordulhat - írja a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
