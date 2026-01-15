Elképesztő akció a Spar-ban, nem hiszed el, milyen konyhai gépet lehet venni

Igazi kincsre bukkantunk a Spar heti akciójában. A hazánkban 35 éve jelen lévő kiskereskedelmi lánc január 15-től 21-ig számos élelmiszert és háztartási terméket kínál kedvező áron, közte egy praktikus rizsfőzőt. Nézzük meg részletesebben, mit ajánl a Spar.

SPAR

Fotó: Spar

Rizsfőző a Spar kínálatában

Sokak szerint felesleges dolog, hiszen a rizsfőzéshez csak egy lábas kell, ám aki híján van a felhasználható fazekaknak vagy éppenséggel olyan tűzhelye vagy főzőlapja van, amin csak két hely van, azoknak igazi Jolly Joker egy rizsfőző. Nem beszélve arról, ha valakinek nagy adag rizst kell készítenie, akár több napra is előre, akkor nagyon is jól jön.

A Spar most kedvező áron, mindössze 9999 forintért kínál egy GOURMETmaxx rizsfőzőt. A 400 W teljesítményű, 1 literes GOURMETmaxx rizsfőző kivehető, tapadásmentes főzőedénnyel rendelkezik, gőzölő- és melegen tartó funkcióval van ellátva. A készülék rizs és tojás főzésére, valamint zöldségek, például brokkoli, paprika, sárgarépa párolására szolgál.

