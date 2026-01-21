Rossz hír a sofőröknek: mutatjuk, kinek érdemes még ma teletankolni az autót

Felemás híreket kaptak az autósok szerdán: egyesek számára ez azt jelenti, hogy még ma irány a benzinkút, érdemes teletankolni a kocsit.

Vajon változik-e a benzin és a gázolaj ára? Eláruljuk!

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A benzin ára stagnál, a gázolajé nő

2026. január 22-én, csütörtökön a benzin ára várhatóan nem változik a kutakon, a gázolaj azonban többe fog kerülni, mint ma. Ez utóbbi nagykereskedelmi ára ugyanis literenként bruttó 3 forinttal nő – írja a Holtankoljak oldala.

A szerdai átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 579 Ft/liter