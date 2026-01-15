Újabb építőipari daru omlott össze, eddig 2 halálos áldozatot követelt a baleset

Egy építőipari daru zuhant rá egy útra Bangkok közelében csütörtökön, két ember halálát okozva. A baleset csupán egy nappal azután történt, hogy egy másik daru rádőlt egy mozgó személyvonatra Thaiföld északkeleti részén, és 32 ember halálát okozta.

Újabb daru okozta halálos baleset történt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

A daru okozta balesetnek eddig 2 halálos áldozata van

A kormány PR Osztálya szerint a daru a Samut Sakhon tartományban található útépítési projekt egy részén omlott össze, két járműt csapdába ejtve a törmelékek alatt. Phiphat Ratchakitprakarn közlekedési miniszter közölte, hogy eddig 2 ember halt meg, de egyelőre nem világos, hogy vannak-e még áldozatok a roncsok között.

A helyszín továbbra is túl veszélyes, ahhoz, hogy a keresőcsapatok megkezdjék a kutatást.

Jelenleg még nem tudjuk megmondani, hogy történhet-e újabb összeomlás. Ezért nincsenek mentőalakulatok a helyszínen, csak a helyszíni biztonsági felméréseket végző csapatok.

- mondta mondta Suchart Tongteng, a Ruamkatanyu Alapítvány mentőmunkása, hivatkozva a lelógó acéllemezekre.

A Bangkokból kivezető egyik fő közlekedési útvonal, a Rama 2-es út gyorsforgalmi szakaszának bővítésén folyó munkálatok hírhedtté váltak az építési balesetek miatt, amelyek közül több halálos kimenetelű volt.

Lezárult a túlélők keresése a szerdai tragédia helyszínén

Anuphong Suksomnit, Nakhon Ratchasima kormányzója közölte, hogy a szerdai vonatbaleset helyszínén befejeződött a túlélők keresése. A három eltűntként nyilvántartott utasról feltételezik, hogy korábban leszálltak a vonatról, de ezt még vizsgálják. A hatóságok úgy vélik, hogy a vonat három kocsijában összesen 171 ember tartózkodott, a roncsokat csütörtökön szállították el a helyszínről.

A rendőrség továbbra is bizonyítékokat gyűjt és tanúkat hallgat meg, vádemelés egyelőre nem történt - közölte az AP News.