Kiderült: Ezek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról olvasóink

Rendkívül idilli helyzet lenne, ha nem kellene kimozdulni a komfortzónánkból és a mindennapjainkat az otthon négy falának kényelmében tudnánk eltölteni. Ám bármennyire is kényelmesen hangzik ez az opció, egyúttal elég életszerűtlen is, hiszen előbb-utóbb szükség lehet valamire odahaza, amiért el kell menni. De melyek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról az emberek? Lássuk!

Telefon, kulcs és pénztárca - három azok közül a tárgyak közül, amik nélkül nem indulnak el otthonról az emberek.

Fotó: Polina / Pexels (illusztráció)

Ezek azok, amik nélkül nem indulnak el otthonról kommentelőink

A Bors Facebook oldalán feltett kérdésünkre, miszerint „Mi az a 3 tárgy, ami nélkül nem indulsz el otthonról?” leleményes válaszok is érkeztek. Ez alatt azt kell érteni, hogy bőven voltak olyanok, akik az egyik ilyen tárgyként a táskájukat jelölték meg, amibe aztán – mérettől függően – persze sok minden más is belefér. Így kommentelt például Katalin is, aki táskájában helyet szorít az iratainak, telefonjának és a kulcsainak is. Judit sem megy sehova táska nélkül, amibe – mint írta – zsebkendő, víz, telefon és pénztárca is van. Éva nem is próbálta takargatni a trükközést:

A táskám és annak beltartalma, azaz kulcs, víz, pénz, igazolványok, zsebkendő, telefon, egy vékony bevásárlótáska és szemüveg nélkül soha nem mozdulok ki

– írta hozzászólásában Éva.

Apropó: szemüveg! Ezt a tárgyat értelemszerűen minden szemüveget ilyen-olyan formában viselő kommentelő a legfontosabb dolgok között említette, ha ki kell mozdulnia otthonról. Ritkább, de gyakran előforduló egészségügyi probléma a cukorbetegség, így nem meglepő, hogy akik ezzel küzdenek – mint ahogyan Szabóné is – azok mindig maguknál kell tartsák az inzulinjukat. Ő sem mozdul ki

vércukormérő,

szőlőcukor és

víz nélkül.

Ami a szemüveget viselőknek a szemüveg, az a dohányosoknak a cigaretta, így a cigi is sokaknál helyet kapott a mobiltelefon és a kulcsok mellett.

Marika is a szokásosnak és általános válasznak mondható telefon, pénz és kulcsok hármast kommentelte válaszként, ám ő megejt valamit, mielőtt útra kelne hazulról.

Mielőtt elindulok otthonról, mindig szólok a lányomnak, hogy hova megyek

– írta hozzászólásában Marika.