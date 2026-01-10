Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: Ezek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról olvasóink

praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 09:00
táskaotthon
Kíváncsiak voltunk arra, hogy ha menni kell, akkor mit visz magával az átlagember. Ezért aztán azt kérdeztük olvasóinktól a Facebookon, hogy melyek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról.
GUY
A szerző cikkei

Rendkívül idilli helyzet lenne, ha nem kellene kimozdulni a komfortzónánkból és a mindennapjainkat az otthon négy falának kényelmében tudnánk eltölteni. Ám bármennyire is kényelmesen hangzik ez az opció, egyúttal elég életszerűtlen is, hiszen előbb-utóbb szükség lehet valamire odahaza, amiért el kell menni. De melyek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról az emberek? Lássuk!

amik nélkül nem indulnak el
Telefon, kulcs és pénztárca - három azok közül a tárgyak közül, amik nélkül nem indulnak el otthonról az emberek. 
Fotó: Polina / Pexels (illusztráció)

 

Ezek azok, amik nélkül nem indulnak el otthonról kommentelőink

A Bors Facebook oldalán feltett kérdésünkre, miszerint „Mi az a 3 tárgy, ami nélkül nem indulsz el otthonról?” leleményes válaszok is érkeztek. Ez alatt azt kell érteni, hogy bőven voltak olyanok, akik az egyik ilyen tárgyként a táskájukat jelölték meg, amibe aztán – mérettől függően – persze sok minden más is belefér. Így kommentelt például Katalin is, aki táskájában helyet szorít az iratainak, telefonjának és a kulcsainak is. Judit sem megy sehova táska nélkül, amibe – mint írta – zsebkendő, víz, telefon és pénztárca is van. Éva nem is próbálta takargatni a trükközést:

A táskám és annak beltartalma, azaz kulcs, víz, pénz, igazolványok, zsebkendő, telefon, egy vékony bevásárlótáska és szemüveg nélkül soha nem mozdulok ki

– írta hozzászólásában Éva.

Apropó: szemüveg! Ezt a tárgyat értelemszerűen minden szemüveget ilyen-olyan formában viselő kommentelő a legfontosabb dolgok között említette, ha ki kell mozdulnia otthonról. Ritkább, de gyakran előforduló egészségügyi probléma a cukorbetegség, így nem meglepő, hogy akik ezzel küzdenek – mint ahogyan Szabóné is – azok mindig maguknál kell tartsák az inzulinjukat. Ő sem mozdul ki

  • vércukormérő,
  • szőlőcukor és
  • víz nélkül.

Ami a szemüveget viselőknek a szemüveg, az a dohányosoknak a cigaretta, így a cigi is sokaknál helyet kapott a mobiltelefon és a kulcsok mellett.

Marika is a szokásosnak és általános válasznak mondható telefon, pénz és kulcsok hármast kommentelte válaszként, ám ő megejt valamit, mielőtt útra kelne hazulról.

Mielőtt elindulok otthonról, mindig szólok a lányomnak, hogy hova megyek

– írta hozzászólásában Marika.

Éci arra emlékeztetett kommentjében, hogy manapság sajnos „a mobiltelefon nélkül teljesen meg vagyunk halva,” de emellett ő még egy e-könyv olvasót is rak a felszerelésbe, ha kimozdul otthonról.

A másik népszerű kütyü a telefonok és az iratok, valamint a kulcsok mellett a fülhallgató, amely főleg a fiatalabb generáció, így Jázmin számára is elengedhetetlen eszköz, ha elhagyják a négy fal közötti teret.

Népszerű volt még a papír zsebkendő, a különböző gyógyszerek, a zseblámpa, illetve az ásványvíz is, de persze a humoros hozzászólások sem maradtak el, mint Danié, aki a telefonja és a kulcsai mellett az asszony nélkül sem indul el sehova! Roland – biztos, ami biztos – óvszert is visz magával mindenhova, hiszen első a biztonság, Andrea pedig ha egy mód van rá, akkor a gyerekeit sem hagyja magukra, ha el kell ugrania otthonról.

Protézis, mármint a műfogsorom, jogsi és TAJ kártya nélkül soha nem megyek el otthonról

– kommentelte Sándor, míg Zsolt és felesége nem megy el otthonról anélkül, hogy ne adnának egy puszit az otthon maradó kutyának. Nikolett pedig bele sem kezdett, mert – mint írta – inkább kapásból 13-at tudna felsorolni…

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu