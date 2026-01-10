Kiderült: Ezek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról olvasóink

Rendkívül idilli helyzet lenne, ha nem kellene kimozdulni a komfortzónánkból és a mindennapjainkat az otthon négy falának kényelmében tudnánk eltölteni. Ám bármennyire is kényelmesen hangzik ez az opció, egyúttal elég életszerűtlen is, hiszen előbb-utóbb szükség lehet valamire odahaza, amiért el kell menni. De melyek azok a tárgyak, amik nélkül nem indulnak el otthonról az emberek? Lássuk!
A Bors Facebook oldalán feltett kérdésünkre, miszerint „Mi az a 3 tárgy, ami nélkül nem indulsz el otthonról?” leleményes válaszok is érkeztek. Ez alatt azt kell érteni, hogy bőven voltak olyanok, akik az egyik ilyen tárgyként a táskájukat jelölték meg, amibe aztán – mérettől függően – persze sok minden más is belefér. Így kommentelt például Katalin is, aki táskájában helyet szorít az iratainak, telefonjának és a kulcsainak is. Judit sem megy sehova táska nélkül, amibe – mint írta – zsebkendő, víz, telefon és pénztárca is van. Éva nem is próbálta takargatni a trükközést:
A táskám és annak beltartalma, azaz kulcs, víz, pénz, igazolványok, zsebkendő, telefon, egy vékony bevásárlótáska és szemüveg nélkül soha nem mozdulok ki
– írta hozzászólásában Éva.
Apropó: szemüveg! Ezt a tárgyat értelemszerűen minden szemüveget ilyen-olyan formában viselő kommentelő a legfontosabb dolgok között említette, ha ki kell mozdulnia otthonról. Ritkább, de gyakran előforduló egészségügyi probléma a cukorbetegség, így nem meglepő, hogy akik ezzel küzdenek – mint ahogyan Szabóné is – azok mindig maguknál kell tartsák az inzulinjukat. Ő sem mozdul ki
Ami a szemüveget viselőknek a szemüveg, az a dohányosoknak a cigaretta, így a cigi is sokaknál helyet kapott a mobiltelefon és a kulcsok mellett.
Marika is a szokásosnak és általános válasznak mondható telefon, pénz és kulcsok hármast kommentelte válaszként, ám ő megejt valamit, mielőtt útra kelne hazulról.
Mielőtt elindulok otthonról, mindig szólok a lányomnak, hogy hova megyek
– írta hozzászólásában Marika.
Éci arra emlékeztetett kommentjében, hogy manapság sajnos „a mobiltelefon nélkül teljesen meg vagyunk halva,” de emellett ő még egy e-könyv olvasót is rak a felszerelésbe, ha kimozdul otthonról.
A másik népszerű kütyü a telefonok és az iratok, valamint a kulcsok mellett a fülhallgató, amely főleg a fiatalabb generáció, így Jázmin számára is elengedhetetlen eszköz, ha elhagyják a négy fal közötti teret.
Népszerű volt még a papír zsebkendő, a különböző gyógyszerek, a zseblámpa, illetve az ásványvíz is, de persze a humoros hozzászólások sem maradtak el, mint Danié, aki a telefonja és a kulcsai mellett az asszony nélkül sem indul el sehova! Roland – biztos, ami biztos – óvszert is visz magával mindenhova, hiszen első a biztonság, Andrea pedig ha egy mód van rá, akkor a gyerekeit sem hagyja magukra, ha el kell ugrania otthonról.
Protézis, mármint a műfogsorom, jogsi és TAJ kártya nélkül soha nem megyek el otthonról
– kommentelte Sándor, míg Zsolt és felesége nem megy el otthonról anélkül, hogy ne adnának egy puszit az otthon maradó kutyának. Nikolett pedig bele sem kezdett, mert – mint írta – inkább kapásból 13-at tudna felsorolni…
