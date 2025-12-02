Új tulajdonosi struktúrával erősödik a MiND Klinika

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egészségügyi portfóliója a 2019-ban alapított, prémium kategóriás magán-egészségügyi szolgáltatóval, a MiND Klinikával és annak leányvállalataival bővült.
Az akvizíció elsődleges célja a MiND Klinika márka értékének és szakmai reputációjának megőrzése, valamint a társaság hosszú távú, fenntartható és magas színvonalú működésének biztosítása. A Talentis Group Zrt. kiemelt törekvése továbbá a szolgáltatási struktúra stabilizálása és konszolidációja, valamint az orvosdiagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések, beruházások és innovatív egészségügyi megoldások végrehajtása.
A tranzakció a MiND Klinika számára jelentős előnyökkel jár, mivel a stabil, tőkeerős új tulajdonosi háttér hosszú távon biztosítja a társaság működésének pénzügyi és szakmai biztonságát. A Talentis Group Zrt. belépésével a MiND Klinika megerősített tőkealapot, kiszámítható finanszírozási környezetet és olyan stratégiai támogatást kap, amely lehetővé teszi szolgáltatásai bővítését, a meglévő infrastruktúra fejlesztését, valamint új technológiai és orvosdiagnosztikai beruházások megvalósítását. A tulajdonosváltás továbbá hozzájárul a szervezet működési stabilitásához, az ellátás magas szakmai színvonalának fenntartásához, ugyanakkor kiszámítható, hosszú távú fejlődési pályára helyezi a társaságot.
Kiemelt célunk, hogy a MiND Klinika magas szakmai presztízsű orvosi és diagnosztikai csapatának tudására és tapasztalatára támaszkodva a társaság továbbra is a hazai magánegészségügyi piac meghatározó szereplője maradjon, illetve annak még erőteljesebb, stratégiai pozíciójú szereplőjévé váljon.
A vállalatcsoport részéről olyan szervezeti és működési szinergiák, valamint csoportszintű know-how és menedzsmenttámogatás áll rendelkezésre, amelyek elősegítik a klinika szolgáltatásainak további fejlesztését, az erőforrások hatékonyabb allokációját, valamint az innovatív orvosdiagnosztikai és betegellátási megoldások integrációját. Meggyőződésünk, hogy a stabil pénzügyi háttér, a csoporton belüli tapasztalatok és a klinika magas szakmai színvonala együttesen a páciensek és a teljes ellátási környezet számára is kézzelfogható értéket teremt. A Klinika által nyújtott szolgálatások terveink szerint a munkavállalóinknak is egy plusz cafeteria elem lehet, hiszen számunkra kiemelten fontos a dolgozóink egészsége” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.
A tulajdonosváltást követően a klinika változatlan szakmai csapattal folytatja tevékenységét.
”A MiND Klinika alapítása óta a legmagasabb szintű ellátást nyújtja, egyik alapítója Mechtler László magyar származású neurológus professzor, az USA legnagyobb privát neurológiai központjának, a DENT Intézet-nek a szakmai vezetője. A budapesti központ létrehozásának célja a sikeres amerikai praxisközösség modell meghonosítása, a világon most elérhető legkorszerűbb diagnosztikai eszközpark létesítése és ezek összehangolása nemzetközi kutatásokkal.
Az elmúlt években több kiemelkedő szaktudású itthoni és külföldről hazatért szakembert sikerült meggyőznünk, hogy csatlakozzanak a MiND Klinikához - én öt év svájci praktizálás után jöttem haza Európa egyik legnagyobb magánkórházából, a zürichi Hirslanden Klinikáról. A stabil tőke és kiemelkedő színvonalú eszközpark mellett meggyőződésem, hogy úgy tudjuk a Klinika regionális vezető szerepét több szakterületen is biztosítani, ha ehhez a legjobb szakembereket tudjuk megnyerni.
Intézetünk továbbra is élen kíván járni a legújabb orvosi megoldások bevezetésében, bővíteni szeretnénk a kutatási együttműködéseinket mind az innovatív gyógyszergyártókkal, mind a diagnosztika területén. Ennek fontos mérföldköve a GE Healthcare vállalattal 2025 novemberében kötött együttműködési és referencia centrum megállapodás, amelynek köszönhetően számos új diagnosztikai modalitás elsőként a MiND Intézetben lesz elérhető” – mondta dr. Entz László, a MiND Klinika ügyvezetője.
A MiND Klinika 2019. júniusban alakult, mint járóbeteg-magánrendelő. Jelenlegi jogi formáját 2019 óta – a tulajdonosi struktúra átalakulását követően – a MiND Klinika Invest Zrt. segíti. Az intézmény központja Budapesten, a 2. kerületi Lövőház utcában található.
A klinika – a 2021 óta fokozatosan megvalósuló bővítések révén – modern, multimodális magán-egészségügyi központtá vált. Az egyik legutóbbi bővítési ütem során egy több mint 800 m²-es hasznos alapterületen készült el új részlege, így a klinika területe az előzetes tervek szerint összesen közel 1700 m² lesz.
Szolgáltatásaik közé tartozik a szakrendelések teljes spektruma: neurológia, idegsebészet, onkológia, gasztroenterológia, kardiológia, ortopédia, képalkotó diagnosztika (CT, MR stb.), laborvizsgálatok, gyógytorna és sport-rehabilitáció, valamint komplex, multidiszciplináris, integrált betegellátás — ideértve a határterületi például ideg-, immunológiai, anyagcsere-, onkológiai kórképek diagnosztikáját és kezelését. A 2023-ban bevezetett praxis-közösségi modell lehetővé teszi a különböző szakterületek képviselőinek integrált, szoros szakmai együttműködését, egységesen alkalmazott eljárásrendek és protokollok mentén. Ennek eredményeként a komplex, több diszciplínát érintő betegségek diagnosztikája és terápiája magas hatékonysággal, összehangolt szakmai irányítás mellett valósul meg.
(Metropol)
