Milliárdos támogatással segített a Pro Filii Alapítvány 2025-ben

A tárgyidőszakban 46 magánszemély közel 120 millió forint, 24 civil és nonprofit szervezet pedig mintegy 130 millió forintos össztámogatást kapott.

A Pro Filii Alapítvány az utolsó negyedéves pályázati ciklusban is kiemelt figyelmet fordított a súlyos egészségügyi problémával küzdő gyermekek és a tartósan beteg felnőttek támogatására. A szervezet hozzájárult többek között agyvérzéssel született, extrém koraszülött hármasikrek rehabilitációjához, egy gyermek lábfej-rekonstrukciós ortopédiai műtétjének finanszírozásához, agyi bénulással élő kisfiú robotterápiájához, féloldali bénulással élő gyermek fejlesztéséhez, továbbá Down-szindrómával, autizmussal, illetve ritka genetikai rendellenséggel született kiskorúak, például egy Prader-Willi szindrómás kislány, valamint egy Galloway-Mowat szindrómás 2 éves kisfiú fejlesztéséhez. A dotációk többek között lehetővé teszik egy súlyos vasúti balesetben mindkét lábát és alkarját elveszítő családapa myoelektromos protézisének beszerzését, valamint egy spasticus agyi bénulással élő, és egy 9 éves, agydaganat-műtéten átesett gyermek terápiáját is.

„Alapítványunk ebben az évben is több ezer súlyos beteg gyermeknek, felnőttnek és nehéz helyzetbe került családnak nyújtott segítséget. Rengeteg életmentő kezelésre, egészségügyi intézmények felújítására, nélkülözhetetlen orvosi műszerek beszerzésére adtunk támogatást. Ezek mindegyike egy külön történetet hordoz magában, a pályázatok mögött küzdelem és félelem áll. Mindezeket szem előtt tartva, fontos, hogy a segítség minél hamarabb megérkezzen oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Nagy öröm számomra, hogy az év utolsó pályázati ciklusában is rengeteg család életébe hozhattunk valós változást, ugyanakkor nagy megtiszteltetés, hogy egyre több ember bizalmát élvezhetjük. Számtalan megható visszajelzést kapunk és amikor ezek a családok nemcsak a küzdelmeiket, hanem később a gyógyulás pillanatait, folyamatát is megosztják velünk, az a legnagyobb visszaigazolás számunkra. Ez az, ami leginkább erősít bennünket a munkánk során

– nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.