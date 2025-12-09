Leállt a One, nincs internet és telefon

Éjfél körül kezdődtek a problémák a One hálózatán, az ügyfelek nem tudtak telefonálni, nincs internet. Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint éjfél és reggel 6 óra között tervezett karbantartás zajlott több tucat településen, ezért nem volt elérhető az internet.
A probléma azonban sok helyen a jelzett időpont után is megmaradt. A szolgáltató szerint a kimaradás több budapesti kerületet és több vidéki nagyvárost is érint.
A Downdetector szerint még mindig több ezren élnek panasszal, amiért nem tudják használni a készülékeiket.
A szolgáltató fél 7 után néhány perccel közösségi oldalán ismerte el a fennakadásokat, és közleményben tájékoztatta az ügyfeleket a helyzetről. Mint írták,
a mobiladat-szolgáltatás és a vezetékes internet hálózatának több pontján kimaradások tapasztalhatók, emellett az ügyfélszolgálat is csak korlátozottan érhető el.
Hozzátették: teljes kapacitással dolgoznak a hiba elhárításán, és türelmet kérnek az érintett felhasználóktól. A bejegyzés szerint a tájékoztatást folyamatosan frissítik.
