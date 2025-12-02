Erre jobb lesz felkészülni: ónos szitálással és köddel folytatja a hetet az időjárás

Jobb lesz felkészülni mindenkinek a következő napokra, ugyanis nemcsak a sűrű köddel hoz meglepetéseket az időjárás, hanem az ónos szitálással is.

Köddel és ónos szitálással érkezik az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Nem kímél minket az időjárás, jobb lesz felkészülni mindenre

Kedd

Továbbra is marad a borús, párás idő, de délkeleten elkezdhet felszakadozni a felhőzet. A HungaroMet oldala erre a napra citromsárga riasztást adott ki Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyékre is a sűrű és tartós köd miatt. Mindemellett szitálás és ónos szitálás is előfordulhat, így jobb lesz felkészülni a csúszós utakra. Reggel 0, délután pedig 5-7 fok közötti hőmérsékletre lehet majd számítani.

Szerda

Borongós, párás időre van kilátás, viszont az Alföldön, az élénk délkeleti szélnek köszönhetően, csökkenhet a felhőzet, és még a nap ránk mosolyoghat. 3 és 10 fok között mozoghat a hőmérséklet a nap folyamán.

Csütörtök

Nyugaton erősen, míg keleten változóan felhős idő várható. Eső csak elszórtan fordulhat elő, de a pára marad. 4-12 fok várható délutánra - írta a Köpönyeg.