Borult, párás idővel kezdődik a december: de hol marad az igazi tél?

Borult, párás, ködös időjárás jellemző a héten. Csak a hét második felében láthatunk egy kis napsütést.

Borult, párás időre van kilátás ezen a héten

Fotó: Sóki Tamás / MTI

Borult időjárás lesz a főszerepben

A frontérzékenyek most nem fognak örülni! A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn, december 1-jén többnyire erősen felhős, párás, helyenként tartósan szürke idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet körülbelül +5, +6 fokot érhet el. A szél gyenge marad.

Kedden, december 2-án nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás. A délkeleti szél időnként élénkebbé válhat. A hőmérséklet +1 és +9 fok között alakulhat, a ködhajlamtól függően.

Szerdán, december 3-án továbbra is borult, nyirkos idő várható, elszórtan gyenge esővel vagy szitálással. Délen átmenetileg napsütés is előfordulhat. A csúcshőmérséklet megközelítheti a +7 fokot.

Csütörtökön, december 4-én napos, kevés felhővel borított, illetve ködös, párás területek egyaránt lehetnek. Csapadék nem valószínű. A délies szél az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkülhet. A nappali maximum körülbelül 7 fok körül alakulhat.