Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jaj a frontérzékenyeknek, nem fog kegyelmezni az időjárás

Duna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 06:30
frontérzékenyektünetekidőjárásfájdalom
Párás, felhős, esős napok várnak ránk. Hónak még a nyomát sem fogjuk látni. Frontérzékenyek meg fogják szenvedni a következő napokat.
K. C.
A szerző cikkei

- A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia - figyelmezteti a frontérzékenyeket dr. Pukoli Dániel.

frontérzékenyek
Frontérzékenyek számára nehéz napok lesznek / Fotó: freepik.com

Frontérzékenyeknek ezek a napok lesznek a legnehezebbek

Vasárnap: A Dunától keletre rétegfelhős, a Dunántúlon nagyrészt napos időre számíthatunk. Lehetnek tartósabb ködfoltok is. Esetleg a DK-i határszélen fordul elő kisebb eső. 4-9 fok közé melegszik a levegő.

Hétfő: Erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű, csapadék nélkül. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk. Gyenge lesz a légmozgás.

Kedd: Erősen felhős, vagy borult és párás időre van kilátás. A délkeleti szél megélénkül. +1 és +9 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködfelhőzettől függően.

Szerda: Folytatódik a borongós idő, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Délen kevés napsütés is lehet. +7 fok körül alakulhat a maximum.

(Köpönyeg)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu