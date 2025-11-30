Jaj a frontérzékenyeknek, nem fog kegyelmezni az időjárás

- A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia - figyelmezteti a frontérzékenyeket dr. Pukoli Dániel.

Frontérzékenyek számára nehéz napok lesznek / Fotó: freepik.com

Frontérzékenyeknek ezek a napok lesznek a legnehezebbek

Vasárnap: A Dunától keletre rétegfelhős, a Dunántúlon nagyrészt napos időre számíthatunk. Lehetnek tartósabb ködfoltok is. Esetleg a DK-i határszélen fordul elő kisebb eső. 4-9 fok közé melegszik a levegő.

Hétfő: Erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű, csapadék nélkül. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk. Gyenge lesz a légmozgás.

Kedd: Erősen felhős, vagy borult és párás időre van kilátás. A délkeleti szél megélénkül. +1 és +9 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködfelhőzettől függően.

Szerda: Folytatódik a borongós idő, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Délen kevés napsütés is lehet. +7 fok körül alakulhat a maximum.

(Köpönyeg)