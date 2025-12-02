Áramütés a vasúton: ezek voltak az elmúlt időszak legdurvább hazai esetei

Áramütés ért egy 20–25 év körüli férfit szombaton - november 29-én - a Rákospalota–Újpest vasútállomás üzemi területén – közölte a MÁV. A férfi engedély nélkül mászott fel egy, a zárt területen álló tehervonat kocsijára, ahol a felsővezeték közelében halálos feszültségű áramütés érte. A férfi a vágányok közé zuhant, súlyos égési és fejsérüléseket szenvedett. A forgalmi szolgálattevő azonnal a segítségére sietett, amikor észlelte a bajt és a sérült ellátása közben ő maga is égési sérüléseket szenvedett a kezén. A tehervonat kocsijára mászó férfit a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az áramütés a vasúton sajnos nem ritka.
2025. augusztus 1-jén a szombathelyi vasútállomáson történt egy hasonló, csaknem végzetes baleset. Éjszaka, amikor nem jártak a vonatok, a középkorú férfi az egyik magasfeszültségű oszlopra mászott fel. Az áramütés hajnali egy körül történt, járókelők találtak rá az összeégett férfire, aki túlélte az áramütést. Információk szerint kórházból szökött meg és zavart állapotban lehetett, amikor felmászott az oszlopra.
2024. augusztus 18-án négy fiatal az esti órákban azért ment a berettyóújfalui vasútállomásra, hogy elutazzanak, de lekésték a vonatukat. Ezt követően a tiltó táblák ellenére üzemi területre léptek, majd az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzésekre fittyet hányva a teherkocsik tetejére is felmásztak, azokról ugráltak. Az egyik 15 éves fiú ugrás közben olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, melynek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. A mentőket társai értesítették, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd a nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy másik egészségügyi intézménybe szállították – közölte a vasúttársaság.
2024. április 25-én egy 19 éves férfi két barátjával ment az egri rendező pályaudvarra, hogy fényképeket készítsenek, háttérben a vagonokkal. Fényképezkedés közepette kitalálta, hogy felmászik az egyik tetejére, mert szeretne belenézni a vagonba. Miután felmászott, a nagyfeszültségű áram megrázta, majd ezek után leesett a szerelvényről. Bár barátai nagyon megijedtek, azonnal reagáltak. Értesítették a mentőket és a diszpécser utasításait követve ellátták társukat. Ahogy azt a fiatalok elmondták, nagyon megrendítette őket az eset, de nem volt vesztegetnivaló idejük. Amikor barátjukhoz léptek, a fiú még eszméleténél volt, sőt beszéltek is vele pár szót. A fiatalt kórházba szállítás után kómába helyezték, majd később sikerült felébreszti ebből és túlélte az esetet.
2024. március 16-án egy 18 éves fiatal életébe került Budaörsön, hogy vasútüzemi területen illegálisan felmászott egy mozdony tetejére, ahol a 25 ezer voltos felsővezeték közelében halálos áramütést szenvedett. A fiú vélhetően egy hajnalig tartó buliból indulhatott haza Kamaraerdőre. Az ünneplés oka egy hatalmas siker lehetett, ugyanis a fiú és csapattársai második helyezést értek el egy diákolimpián, csoportos gimnasztikában. Miután Bálint elvált a barátaitól, úgy döntött, a budaörsi vonatállomáson keresztül levágja az utat. A mindig mosolygós és jókedvű fiú már majdnem a jól ismert csapáson járt, amikor az utolsó sínen meglátott egy zöld villanymozdonyt, és hirtelen elhatározásból úgy döntött, felmászik rá. Döntése az életébe került.
A MÁV ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a vonatok tetejére felmászni nem csupán tilos, de életveszélyes is, amivel a szabálysértők ráadásul nem csupán önnön, de mások – az őket menteni igyekvők - testi épségét is kockáztatják! "Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése pedig életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat. Ezt mutatja be Sín-Tér sorozatuk "Az áramütés" című epizódja".
