Egyszerre 8 terméket hívott vissza a SPAR, nehogy egyél ezekből!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 11:42
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes baktérium (liszteriózis kórokozója) jelenlétét mutatták ki - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

A termékek gyártója a román Ocean Fish S.R.L. vállalkozás. A SPAR az NKFH-val együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi - közölték.

Az érintett nyolcféle, különböző kiszerelésű termék között megtalálható norvég füstölt lazacfilé, marinált lazac, friss lazacfilé citrommal, friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel, előfőzött garnélarák, füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé, valamint tenger gyümölcsei koktél, a visszahívásban valamennyi forgalomban lévő tétel érintett. Az érintett termékek adatai a hatóság honlapján olvashatók. Azt kérik, hogy aki ezeket a tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ocean Fish S.R.L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van.

