Népszerű halterméket hívott vissza a Spar, miután veszélyes baktériumot találtak benne

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. visszahívta a Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termékét, miután hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki benne. A visszahívott haltermék fogyasztása, akár súlyos fertőzést is okozhat.

Veszélyes baktériumot találtak a haltermékben. (Képünk illusztráció) Fotó: NKFH

A visszahívott haltermék súlyos fertőzést okozhat, ha elfogyasztják

A fertőzés súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, így mindenkit arra kértek, hogyha megvásárolták a terméket ne fogyasszák el.

A forgalomból már kivont termék adatai:

Termék neve: Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g

Minőségmegőrzési idő: 2025.11.20.

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség

A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett a termék visszahívásáról. A vásárlókat arra kérik, hogy a fenti tételazonosítójú terméket semmiképp se fogyasszák el - közölte az NKFH.