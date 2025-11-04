Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Népszerű halterméket hívott vissza a Spar, miután veszélyes baktériumot találtak benne

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 12:55
Ha ilyen van a hűtődben, ne fogyaszd el!

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. visszahívta a Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termékét, miután hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki benne. A visszahívott haltermék fogyasztása, akár súlyos fertőzést is okozhat.

Veszélyes baktériumot találtak a haltermékben.
Veszélyes baktériumot találtak a haltermékben. (Képünk illusztráció) Fotó: NKFH

A visszahívott haltermék súlyos fertőzést okozhat, ha elfogyasztják

A fertőzés súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, így mindenkit arra kértek, hogyha megvásárolták a terméket ne fogyasszák el.

A forgalomból már kivont termék adatai:

  • Termék neve: Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2025.11.20.
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
  • Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség

A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett a termék visszahívásáról. A vásárlókat arra kérik, hogy a fenti tételazonosítójú terméket semmiképp se fogyasszák el - közölte az NKFH.

 

