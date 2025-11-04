Népszerű halterméket hívott vissza a Spar, miután veszélyes baktériumot találtak benne

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. visszahívta a Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termékét, miután hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki benne. A visszahívott haltermék fogyasztása, akár súlyos fertőzést is okozhat.
A fertőzés súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, így mindenkit arra kértek, hogyha megvásárolták a terméket ne fogyasszák el.
A forgalomból már kivont termék adatai:
A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul intézkedett a termék visszahívásáról. A vásárlókat arra kérik, hogy a fenti tételazonosítójú terméket semmiképp se fogyasszák el - közölte az NKFH.
