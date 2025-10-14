Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a portugál-magyar mérkőzésről! - Videó

Lisszabonban
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 07:35
világbajnokságSzijjártó Péter
Így segíti a kormány a mérkőzésre kiutazó magyarokat. Kedd este lesz a portugál-magyar összecsapás.
K. C.
A szerző cikkei

Hat konzul lesz jelen a Portugál-Magyar meccsen kedden Lisszabonban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mérkőzés reggelén, kedden Budapesten.

SZIJJÁRTÓ Péter, portugál-magyar
 Szijjártó Péter közleményt adott ki a portugál-magyar mecs miatt.
Fotó: Lakatos Péter / MTI

A tárcavezető először is arról számolt be, hogy a jegyértékesítés lezárult, és 1436 darab vendégjegy kelt el szervezett módon a magyar drukkerek részére a José Alvalade stadionba. Kiemelte, hogy a gyülekezési pont a Telheiras metrómegállónál lesz, amely mintegy fél kilométerre van az aréna vendégszektorának bejáratától, ahova a vonulás 18 órakor kezdődik.

"Összesen hat konzul és a minisztérium egy kiküldött sportdiplomáciai munkatársa teljesít szolgálatot majd Lisszabonban a nap folyamán, közülük ketten a repülőtéren. (…) Két kollégám ott lesz a gyülekezési ponton, ketten pedig a stadionban a sportdiplomáciai munkatársunkkal együtt" - tudatta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a ki- és hazautazó szurkolóknak is segítséget nyújtanak majd a repülőtéren.

"Ha bárkinek bármilyen problémája, gondja adódik vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem, hogy forduljon bizalommal a konzul kollégákhoz" - fogalmazott. A miniszter arra is kitért, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

Az Országos Rendőr-főkapitányság részéről pedig két fő utazik ki a helyszínre, akik a helyi biztonsági szervekkel és rendőrséggel tartják majd a kapcsolatot - tájékoztatott.

"Reméljük, hogy szép eredménnyel hozza le a meccset a válogatott és nagy lépést teszünk a világbajnoki részvétel felé. Mindazoknak, akik elutaztak és az itthon maradóknak is jó szurkolást és magyar pontot, magyar pontokat kívánok!" - mondta.

Íme a portugál-magyar összecsapásról a bejelentés

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu