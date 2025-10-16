Most jött a bejelentés: bekeményít az időjárás, váratlan fordulat jön

Az Alföldön égető szükség lenne csapadékra, ez legkorábban a jövő hét közepén érkezhet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az időjárás más meglepetéseket is tartogat, ráadásul, ám ebben nem lesz köszönet!
Az elemzés szerint az elmúlt egy hét során több napon és többfelé is esett, de nagyon kevés, a csapadék mennyisége az elmúlt 10 nap során csaknem országszerte 5 milliméter alatt maradt. A 90 napos csapadékösszegben szinte az egész országban jelentős, mintegy 40-130 milliméter az elmaradás az átlagtól. A talaj felső 30-60 centiméteres rétege a Dunántúl nyugati felén és az északi országrészben bőven tartalmaz nedvességet, míg az Alföldön ez a réteg is nagy területen száraz, míg 50-60 centiméternél mélyebben csaknem országszerte igen száraz a talaj.
A hőmérséklet az elmúlt 6-8 nap során nagyjából megfelelt a sokéves átlagnak, a csúcsértékek a múlt hét második felében többnyire 15 és 20 Celsius-fok közelébe emelkedtek, majd ezen a héten 2-3 fokot csökkentek. Éjszakai fagyok a viszonylag sok felhő miatt csak kedden és csütörtökön alakultak ki a derültebb területeken.
A kukorica és a gyümölcsök betakarítása továbbra is zajlik, erre a száraz, meleg időjárás lenne a kedvező. A repce fejlődéséhez, valamint az őszi gabonák vetésének talajelőkészítéséhez viszont égető szükség lenne áztató esőre, különösen a déli országrészben.
Az előrejelzés szerint marad a jobbára száraz idő, szombaton gyenge hidegfront érkezik, amely mögött az eddigieknél hidegebb és száraz levegő érkezik, így vasárnaptól keddig sokfelé várható gyenge éjszakai fagy. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapra 9-14 fokra esik vissza, majd hétfőtől melegedés indul meg a magasabb légrétegekben és a jövő hét közepére megszűnnek a fagyok, erősödik a nappali felmelegedés - írja az MTI. Szerdától erőteljes nyugatias áramlás alakul ki térségünkben, amely többször is nedves levegőt szállít fölénk, így a hét közepétől többször kell csapadékra számítani.
