Akkora köd fog lecsapni, hogy több nap lesz mire feloszlik

Csütörtök: Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.
Péntek: Részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk - írja a Köpönyeg.
Szombat: Borongós, erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.
Vasárnap: A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A maximum 10 és 15 fok között várható.
A köd a levegő páratartalmának egyik megjelenési formája. Lényegében olyan réteges felépítésű felhő, melynek alapja a földfelszínt éri. Köd esetén a látótávolság 1 km-nél kisebb, így a vezetést nagyban megnehezíti. Ha ennél is több, akkor a jelenséget párásságnak nevezzük.
