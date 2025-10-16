Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Akkora köd fog lecsapni, hogy több nap lesz mire feloszlik

ködfolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 06:30
ködidőjárás
A következő napok időjárása igazán őszies lesz. Picit felmelegszik az idő, de reggelente köddel kell számolnunk a következő napokban.
Csütörtök: Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

köd
Köd fog lecsapni az országban
Fotó: belizar / Shutterstock

Péntek: Részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk - írja a Köpönyeg.

Szombat: Borongós, erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.

Vasárnap: A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad. A maximum 10 és 15 fok között várható.

Valójában ez a köd

A köd a levegő páratartalmának egyik megjelenési formája. Lényegében olyan réteges felépítésű felhő, melynek alapja a földfelszínt éri. Köd esetén a látótávolság 1 km-nél kisebb, így a vezetést nagyban megnehezíti. Ha ennél is több, akkor a jelenséget párásságnak nevezzük.

