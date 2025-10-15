Őszi derű és hűvös hajnalok – ilyen idő vár ránk a héten

Bár a naptár már októbert mutat, az időjárás továbbra is kegyes hozzánk: a hét közepén még tartja magát a kellemes, napos őszi idő. De reggelente bizony érdemes vastag kabátot húzni, hiszen a hőmérséklet ekkor még a kora tavaszit idézi. A délutánok viszont kellemesen enyhék lesznek, így tökéletes alkalom nyílik egy hosszabb sétára vagy szabadtéri programra.

Most kell kiélveznünk az őszi meleget.

Fotó: Köpönyeg.hu

Október 15-én, szerdán a hajnali órákban 5–7 °C közé süllyed a hőmérséklet, több helyen pára, illetve ködfoltok is kialakulhatnak, de ezek a délelőtt folyamán gyorsan feloszlanak. Napközben gyenge, helyenként mérsékelt légmozgás mellett 13–15 °C-ig melegszik a levegő. A napsütést csak időnként zavarhatják fátyolfelhők, csapadékra nem kell számítani.

Csütörtökön, október 16-án továbbra is kitart a száraz, napos idő, a reggeli minimumok 6 °C körül alakulnak, délutánra viszont ismét 15–16 °C-ig emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás továbbra is gyenge marad, így igazi, klasszikus őszi hangulat uralkodik majd: hűvös reggelek, aranyló napsütés, sétára csábító délutánok.

A Köpönyeg szerint a hét további részében fokozatosan enyhülés várható, de a változás csak a jövő hét elején érkezik meg, amikor a felhők és a csapadék is újra vendégünk lesz. Addig viszont érdemes kihasználni a békés, napfényes októberi napokat – mert ilyen kellemes őszi idő nem tart örökké.