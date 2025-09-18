27-es Klub: Most már Koós Boglárka is a rejtélyes listához kötődik – Galéria!

Koós Boglárka halála újra megkongatta azt a bizonyos vészharangot, amely a mentális betegségek és a depresszió fontosságára hívja fel a figyelmet. A probléma nem új keletű, mégsem esik róla még mindig elég szó. A színésznő súlyos depresszióval küzdött, ami miatt önkezével vetett véget az életének, akarva-akaratlanul csatlakozva ezzel a rejtélyes listához. A 27-esek klubja azoknak a művészeknek a gyűjtőneve, akik tragikusan fiatalon, mindössze 27 évesen hunytak el, gyakran alkohol-, drogproblémák, mentális betegségek vagy a hirtelen jött hírnév súlya alatt. Bár a 27-es klub története visszanyúlik az 1960-as évekig, a jelenség igazán a '70-es évek elején vált közismertté, amikor több híres zenész is ebben az életkorban halt meg, néhány éven belül.

Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott

A tehetséges színésznő 2024-ben csatlakozott a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahol jelentős szerepeket kapott, egy évvel később azonban hirtelen drámai fordulatot vett az élete. Az addig zárkózott, de érzékeny és elhivatott színésznő küzdelmei rejtve maradtak a szélesebb közönség elől, a magyar színházi és filmes világot mély megrendüléssel rázta meg a hír, hogy önkezével vetett véget az életének. Hátrahagyott búcsúlevelében csak annyit írt, hogy „elfáradt”.

Koós Boglárka halála miatt radikális változtatást vezetett be az egyik színház A 27 éves színésznő szeptember 7-én hunyt el, miután pár nappal korábban önkezével próbált meg véget vetni az életének. Bár Boglárka kómába esett, akkor még úgy tűnt, hogy időben találták meg és van egy halovány remény arra, hogy túlélheti.

Jimi Hendrix éppen 55 éve távozott

Minden idők egyik legnagyobb gitárosa volt, aki igazán forradalmasította a rockzenét. Az ő neve elsők között került fel a híres 27-es listára, szeptember 18-án éppen 55 éve, hogy meghalt. Hendrix gyógyszereket és alkoholt kevert, aminek következtében saját hányásába fulladt bele álmában.

Brian Jones a legnagyobb rejtély

A Rolling Stones alapító tagja és gitárosa a zenekar korai hangzásának egyik legmeghatározóbb alakja volt. Miután 1969-ben kilépett (vagy kiléptették), néhány héttel később holtan találták a saját medencéjében. A halál körülményei máig vitatottak: bár hivatalosan balesetként könyvelték el, de sokan az életmódjára, illetve gyilkosságra is gyanakodtak.

Janis Joplin sem tudott nemet mondani a szerhasználatra

A blues és a rock ikonikus hangja, aki nyers, érzelmes előadásmódjával vált világhírűvé. Joplin halálát heroin túladagolás okozta 1970 októberében. Halála előtt néhány nappal még a stúdióban dolgozott egy új albumon.