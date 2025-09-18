Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

27-es Klub: Most már Koós Boglárka is a rejtélyes listához kötődik – Galéria!

öngyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 12:15
Koós Boglárkadepresszió
A híres 27-esek klubja régóta szedi áldozatait anélkül, hogy pontosan tudnánk, mi áll a jelenség hátterében. Koós Boglárka tragikus halála az egész országot megrázta, amivel ő is felkerült a 27-es listára.
Bors
A szerző cikkei

Koós Boglárka halála újra megkongatta azt a bizonyos vészharangot, amely a mentális betegségek és a depresszió fontosságára hívja fel a figyelmet. A probléma nem új keletű, mégsem esik róla még mindig elég szó. A színésznő súlyos depresszióval küzdött, ami miatt önkezével vetett véget az életének, akarva-akaratlanul csatlakozva ezzel a rejtélyes listához. A 27-esek klubja azoknak a művészeknek a gyűjtőneve, akik tragikusan fiatalon, mindössze 27 évesen hunytak el, gyakran alkohol-, drogproblémák, mentális betegségek vagy a hirtelen jött hírnév súlya alatt. Bár a 27-es klub története visszanyúlik az 1960-as évekig, a jelenség igazán a '70-es évek elején vált közismertté, amikor több híres zenész is ebben az életkorban halt meg, néhány éven belül.

Koós Boglárka
Koós Boglárka halála az egész országot megrázta (Fotó: Kunos Attila

Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott 

A tehetséges színésznő 2024-ben csatlakozott a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahol jelentős szerepeket kapott, egy évvel később azonban hirtelen drámai fordulatot vett az élete. Az addig zárkózott, de érzékeny és elhivatott színésznő küzdelmei rejtve maradtak a szélesebb közönség elől, a magyar színházi és filmes világot mély megrendüléssel rázta meg a hír, hogy önkezével vetett véget az életének. Hátrahagyott búcsúlevelében csak annyit írt, hogy „elfáradt”.

@borsonline

Koós Boglárka halála miatt radikális változtatást vezetett be az egyik színház A 27 éves színésznő szeptember 7-én hunyt el, miután pár nappal korábban önkezével próbált meg véget vetni az életének. Bár Boglárka kómába esett, akkor még úgy tűnt, hogy időben találták meg és van egy halovány remény arra, hogy túlélheti. #bors #koosboglárka #gyász #színház #segítség

♬ eredeti hang – Bors - Bors

Jimi Hendrix éppen 55 éve távozott

Minden idők egyik legnagyobb gitárosa volt, aki igazán forradalmasította a rockzenét. Az ő neve elsők között került fel a híres 27-es listára, szeptember 18-án éppen 55 éve, hogy meghalt. Hendrix gyógyszereket és alkoholt kevert, aminek következtében saját hányásába fulladt bele álmában.

Brian Jones a legnagyobb rejtély

A Rolling Stones alapító tagja és gitárosa a zenekar korai hangzásának egyik legmeghatározóbb alakja volt. Miután 1969-ben kilépett (vagy kiléptették), néhány héttel később holtan találták a saját medencéjében. A halál körülményei máig vitatottak: bár hivatalosan balesetként könyvelték el, de sokan az életmódjára, illetve gyilkosságra is gyanakodtak.

Janis Joplin sem tudott nemet mondani a szerhasználatra

A blues és a rock ikonikus hangja, aki nyers, érzelmes előadásmódjával vált világhírűvé. Joplin halálát heroin túladagolás okozta 1970 októberében. Halála előtt néhány nappal még a stúdióban dolgozott egy új albumon.

Jim Morrison máig tisztázatlan körülmények között halt meg

A The Doors karizmatikus frontembere igazi zenei újító volt, aki 1971-ben halt meg Párizsban. Bár boncolás nem történt, hivatalosan szívmegállás szerepelt a halotti bizonyítványán, saját fürdőkádjában érte a halál, az okok azonban tisztázatlanok.

Kurt Cobain is drogfüggőséggel küzdött

A Nirvana énekes-gitárosa 1994-ben vetett véget életének, miután évekig küzdött drogfüggőséggel és mentális problémákkal. Halála megrázta az egész világot, és ismét felerősítette a „27-es klub” mítoszát.

Amy Winehouse halála csak idő kérdése volt

A brit soul és jazz újjáélesztője, aki rendkívüli hangjával és zavaros magánéletével vált ismertté. Amy Winehouse 2011-ben halt meg alkoholmérgezésben. Életét végigkísérte a médiafigyelem, drogproblémák, toxikus kapcsolatok és mentális zavarok.

2007 Mtv Movie Awards - Arrivals
Amy Winehouse alkohol- és drogproblémái ismertek voltak (Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

Soós Imre öngyilkossága érthetetlen

A Jászai Mari-díjas színész a magyar színjátszás egyik legnagyobb tehetségű alakja, akinek halála megrázta az országot. Az eset körülményei sokak számára nem voltak egyértelműek, ugyanis feleségével együtt, garzonlakásuk teakonyhájában világítógázzal lettek öngyilkosok.

+1: Avicii nem sokkal csúszott ki

A svéd származású lemezlovas és producer bejárta a világot, egészségi problémáit azonban túlhajszolt életmódja folyamatosan megnehezített. Alkoholfüggősége miatt többször műtötték, halálának okát pedig sokáig titkolták a nyilvánosság elől. Később kiderült, hogy egy törött üveggel vágta fel az ereit. A zenész 28 éves volt, így ezzel éppen lecsúszott a 27-es listáról, nem mintha presztízs lenne ehhez tartozni, fiatal életkora és sikerei azonban így is figyelemreméltóak a témában. 

Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Előadók
Galéria: Koós Boglárka és a 27-es Klub: bővült a rejtélyes lista
1/9
Joplin halálát heroin túladagolás okozta 1970 októberében

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu