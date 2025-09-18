27-es Klub: Most már Koós Boglárka is a rejtélyes listához kötődik – Galéria!

Koós Boglárka halála újra megkongatta azt a bizonyos vészharangot, amely a mentális betegségek és a depresszió fontosságára hívja fel a figyelmet. A probléma nem új keletű, mégsem esik róla még mindig elég szó. A színésznő súlyos depresszióval küzdött, ami miatt önkezével vetett véget az életének, akarva-akaratlanul csatlakozva ezzel a rejtélyes listához. A 27-esek klubja azoknak a művészeknek a gyűjtőneve, akik tragikusan fiatalon, mindössze 27 évesen hunytak el, gyakran alkohol-, drogproblémák, mentális betegségek vagy a hirtelen jött hírnév súlya alatt. Bár a 27-es klub története visszanyúlik az 1960-as évekig, a jelenség igazán a '70-es évek elején vált közismertté, amikor több híres zenész is ebben az életkorban halt meg, néhány éven belül.
A tehetséges színésznő 2024-ben csatlakozott a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahol jelentős szerepeket kapott, egy évvel később azonban hirtelen drámai fordulatot vett az élete. Az addig zárkózott, de érzékeny és elhivatott színésznő küzdelmei rejtve maradtak a szélesebb közönség elől, a magyar színházi és filmes világot mély megrendüléssel rázta meg a hír, hogy önkezével vetett véget az életének. Hátrahagyott búcsúlevelében csak annyit írt, hogy „elfáradt”.
Minden idők egyik legnagyobb gitárosa volt, aki igazán forradalmasította a rockzenét. Az ő neve elsők között került fel a híres 27-es listára, szeptember 18-án éppen 55 éve, hogy meghalt. Hendrix gyógyszereket és alkoholt kevert, aminek következtében saját hányásába fulladt bele álmában.
A Rolling Stones alapító tagja és gitárosa a zenekar korai hangzásának egyik legmeghatározóbb alakja volt. Miután 1969-ben kilépett (vagy kiléptették), néhány héttel később holtan találták a saját medencéjében. A halál körülményei máig vitatottak: bár hivatalosan balesetként könyvelték el, de sokan az életmódjára, illetve gyilkosságra is gyanakodtak.
A blues és a rock ikonikus hangja, aki nyers, érzelmes előadásmódjával vált világhírűvé. Joplin halálát heroin túladagolás okozta 1970 októberében. Halála előtt néhány nappal még a stúdióban dolgozott egy új albumon.
A The Doors karizmatikus frontembere igazi zenei újító volt, aki 1971-ben halt meg Párizsban. Bár boncolás nem történt, hivatalosan szívmegállás szerepelt a halotti bizonyítványán, saját fürdőkádjában érte a halál, az okok azonban tisztázatlanok.
A Nirvana énekes-gitárosa 1994-ben vetett véget életének, miután évekig küzdött drogfüggőséggel és mentális problémákkal. Halála megrázta az egész világot, és ismét felerősítette a „27-es klub” mítoszát.
A brit soul és jazz újjáélesztője, aki rendkívüli hangjával és zavaros magánéletével vált ismertté. Amy Winehouse 2011-ben halt meg alkoholmérgezésben. Életét végigkísérte a médiafigyelem, drogproblémák, toxikus kapcsolatok és mentális zavarok.
A Jászai Mari-díjas színész a magyar színjátszás egyik legnagyobb tehetségű alakja, akinek halála megrázta az országot. Az eset körülményei sokak számára nem voltak egyértelműek, ugyanis feleségével együtt, garzonlakásuk teakonyhájában világítógázzal lettek öngyilkosok.
A svéd származású lemezlovas és producer bejárta a világot, egészségi problémáit azonban túlhajszolt életmódja folyamatosan megnehezített. Alkoholfüggősége miatt többször műtötték, halálának okát pedig sokáig titkolták a nyilvánosság elől. Később kiderült, hogy egy törött üveggel vágta fel az ereit. A zenész 28 éves volt, így ezzel éppen lecsúszott a 27-es listáról, nem mintha presztízs lenne ehhez tartozni, fiatal életkora és sikerei azonban így is figyelemreméltóak a témában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.