Megdöbbentő fejlemények: rendkívüli bejelentést tett a rendőrség a Jókai utcai súlyos házomlás ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 08:25
ügyészségnyomozásrendőrség
Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.
N.T.
A szerző cikkei

Korábban beszámoltak arról, hogy leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett - idézték fel.

Tóth Niki Tóth Nikolett lebénult balerna Jókai utcai házomlás
 Budapest, a Jókai utcai épületomlás helyszíne
Fotó: Mediaworks Archív

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be - írták.

A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége - közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - zárul a rendőrségi közlemény.

 

