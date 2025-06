Három éve történt a Jókai utcai házomlás: Megszólalt a lebénult balerina

Tóth Nikolett 2022. június 27-én, az akkori párja kíséretében éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utca 1. szám alatt álló társasház, beépítés alatt álló tetőteréből épületelemek zuhantak a mélybe, és maguk alá temették a táncművésznőt. Napikig nem lehetett tudni, hogy egyáltalán életben marad-e, de végül magához tért. A lebénult balerina azóta is kerekesszékben él.

A lebénult balerina nem emlékszik a balesetre Fotó: MATE KRISZTIAN

Niki élete a Jókai utcai házomlás következtében teljesen megváltozott. Korábban főszerepeket táncolt, többek között Csajkovszkij remekművében, a Diótörőben, ma pedig egy lépést sem képes megtenni. Mivel egyedül nem tudna gondoskodni magáról – mindenben segítségre van szüksége- , az édesanyjával él egy VI. kerületi lakásban.

A Bors kíváncsi volt rá, hogy Niki hogyan gondol a három évvel ezelőtti balesetére.

Nem jut eszembe olyan, hogy az a bizonyos nap egyfajta második születésnapom lenne, persze tisztában vagyok vele, hogy akár meg is halhattam volna

– mondta lapunknak a balerina.

- A balesetem perceire egyáltalán nem emlékszem, sőt, azt is csak az édesanyámtól tudom, hogy miután felébredtem, és a volt párommal együtt elmondta nekem, hogy soha többé nem táncolhatok, nagyon-nagyon sírtam – fogalmazott Niki.

Az évforduló a fejemben van, és fájdalmas a felismerés, hogy milyen nap van. Ha tehetném, kitörölném az életemből, de nyilván nem lehet. A balesettel szerencsére nem álmodom.

A lebénult balerina ismét kórházba ment

A fiatal törmelékek többek között a fiatal művésznő koponyáját és gerincét találták el, de számtalan nyílt sebet ejtettek a karján, így a hegek ma is látszanak rajta. Niki több komoly operáción is átesett, többek között egy implantátummal kellett pótolni a koponyacsontja egy szilánkosra tört részét is. Legutóbb éppen ezen a héten kellett kés alá feküdnie.

- Néhány napot töltöttem kórházban, tegnap engedtek ki. Ki kellett javítani valamit – mondta, de ennél többet a beavatkozásról nem szeretett volna beszélni. Ezt természetesen tiszteletben tartottuk.

Niki bízik benne, hogy az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egy nap még képes lesz lábra állni, és legalább mankóval megtenni néhány lépést.