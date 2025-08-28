Így van most a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Újabb műtéten esett át a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina június végén. Tóth Nikolett reményei szerint az operáció hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy egy idő után, a kitartóan végzett gyógytornának és egy egyéb terápiás módszereknek köszönhetően, újra járni tudjon.

Újabb műtéten van túl a lebénult balerina Fotó: MATE KRISZTIAN

Beültettek a testembe egy speciális eszközt, aminek célja a mozgás későbbi beindítása, és hogy fokozza a gyógytorna eredményességét. A kívülről irányítható eszköz lényege, hogy a gerinchez erősített elektródák kommunikálnak a derékmagasság alatt beültetett elektrostimulátorral

– magyarázta el a Borsnak a táncművész és hozzátette: a szakemberek szerint az eredmény nagyjából fél-egy év múlva lesz érezhető.

– Sajnos azt hiába várnám, hogy a műtétnek köszönhetően azonnal felálljak, de arra van esély, hogy bizonyos izmok vagy izomcsoportok bekapcsoljanak – magyarázta Nikolett.

A táncművész a műtét utáni lábadozáson már túl van.

Az első két hétben vigyáznom kellett, hogy ne végezzek hirtelen és nagy mozdulatokat, illetve nem hajolhattam előre, nehogy valami baj legyen az elektródákkal, így akkor keveset mozogtam és nem olyan intenzitással, mint addig. Szerencsére csak 2-3 nap ágynyugalmat írtak elő

– árulta el a balerina.

Niki szeptember elején a tengerpartra utazik a családjával. Addig azonban fel kell gyógyulnia a néhány napja tartó betegségéből.

– Folyik az orrom és fáj a torkom. Gyógyszereket szedek, remélem, már hamar elmúlnak a kellemetlen tünetek – fejezte be Tóth Niki.