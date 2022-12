A Dancing with the Stars zsűritagja is segíti a Jókai házomlásban megsérült balerinát

Hihetetlen összefogás valósult meg a hazai táncvilágban, ami Gallai Zsolt, az Operett Színház táncművésze ötlete nyomán jött létre. A balett táncos úgy gondolta, hogy pályatársát, a Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült Tóth Nikolettet egy jótékonysági gálával kellene támogatni.

A Szegedi Kortárs Balett művészei is felléptek a jótékonysági gálán Fotó: Mahunka Balazs, Budapesti Oprettszínház FB

Nem számítottunk rá, hogy az ország valamennyi pontjáról jelzik majd művészek és társulatok, hogy szívesen az ügy mellé állnak, de a rendezvény ötletének híre futótűzként terjedt a szakmán belül, ennek következtében olyan jelentkezők is akadtak, akiket már nem is tudtunk beilleszteni a programba

– mesélte Zsolt, és megjegyezte, hogy indokolt lenne egy másik alkalommal is teret adni a segíteni szándékozó művészeknek.

A gála ötletgazdája, Gallai Zsolt Fotó: Nagy Zoltán

Arról, hogy milyen erőket sikerült megmozdítani, és, hogy vált egy lélegző egységgé a magyar táncvilág, Juronics Tamás, Kossuth-díjas táncművész és koreográfus – akit sokan ismerhetnek a Dancing with the Star zsűrijéből – is elmondta a véleményét a Borsnak.

Nem volt kérdés már a legelején, amikor hallottuk ennek a gálának az ötletét, akkor azonnal megfogalmazódott bennünk, hogy egyértelműen itt a helyünk. Szinte kötelességünknek éreztük. Rendkívül megérintett minket Niki története.

Szerintem fantasztikus ez az összefogás, ami a táncszakmában kialakult – fogalmazott a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, aki arról beszélt a lapunknak, hogy évközben a táncosok, akár csak a civilek, teszik a dolgukat szerte az országban, mindenki a maga közegében, de amikor közös ügyekről van szó nagyon is összetartó ez a társaság.

Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője Fotó: Nagy Zoltán

Sem én, sem a társulatunkból senki nem ismeri Nikit, színpadon sem láttam, de az az életsors, ami az övé egy tánc, egy előadóművészé, ami találkozik a mi életünkkel, így könnyebben tudunk azonosulni tudunk vele

– fejtette ki a Kossuth-díjas táncművész és koreográfus, aki szerint elképzelhetetlen, felfoghatatlan, hogy mit érezhet a kerekesszékbe kerülő kolleginájuk, aki iránt empátiával viseltetnek.

Fotó: Mahunka Balazs / Budapesti Operettszínház FB

Lenyűgöző, ahogy ezt a tragédiát kezeli Niki és a párja és sokaknak adhat erőt az a pozitív üzenet, amit ők közvetítenek. Az az életerő és energia minket is feltölt, ami belőlük árad

– zárta gondolatait a művészeti vezető.