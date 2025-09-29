Kaszás Nikolett halála: szörnyű dolgot állít egy férfi

Mint arról korábban beszámoltunk, megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A fiatal, 27 éves, elhunyt nőre Pilisszentlászlón egy bokros területen találtak rá azok után, hogy a hatóságok először több négyzetkilométert kellett átvizsgáljanak ahhoz, hogy szűkíteni tudják azon keresés területét, ahova szeptember 28-án vasárnap többszáz önkéntes ment, hogy megtalálják Nikit. Holttestét végül 20 nappal az eltűnését követően túraútvonalától nagyjából 200 méterre találták meg, körülötte olyan tárgyakkal, mely arra utal, hogy Niki vélhetően saját kezével vethetett véget az életének. A Bors legújabb információi szerint valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve Kaszás Nikolett üvegébe.

Heteken át keresték Kaszás Nikolettet. Fotó: olvasói

Balázs László, a Pest Vármegyei Kutatómentő Szolgálat elnöke a Mokka reggeli adásában kiemelte, a rendőrség jelenleg is nyomoz, hogy megtudják, mi okozta pontosan Niki halálát. Hevesi Kriszta pszichológus pedig kijelentette, egyelőre sok a kérdőjel az ügy körül:

Fontos hangsúlyozni, még nagyon sok kérdés van, hogy az idegenkezűség egyértelműen kizárható- e. Tehát gyilkosság, vagy öngyilkosság volt, illetve mi az, ami kiváltotta. Nyilván nem ismerjük annyira, hogy milyen érzelmi állapotban volt, mennyire volt stabil vagy labilis

- közölte a szakember hozzátéve, egy nagyon fontos tényezője azonban van annak, hogy megtalálták Niki holttestét: hozzátartozói számára végre elindulhat a gyászolási folyamat.

Kaszás Nikolett halála: szörnyűséget állít egy férfi

A tragédia kapcsán megszólalt egy férfi is, aki kijelentette, ő ölte meg Nikit. Ilyesfajta tragikus állítás azonban nem először történt az esetében a rendőrség közlése szerint. Ez pedig Hevesi Kriszta véleménye alapján egy dologra utal csak:

Valószínűleg ő egy mentálisan súlyosan terhelt személy, aki így akart pillanatnyi figyelmet vagy hírnevet szerezni magának.