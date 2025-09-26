Kaszás Nikolett: 300 ember fogja keresni az eltűnt fiatal lányt

A remény – ez ad majd erőt mindegyik önkéntesnek, aki vasárnap (szeptember 28-án) útnak indul Pilisszentlászlón, hogy megtalálja Kaszás Nikolettet. Kovács István a Vácért Polgárőség Egyesület alelnöke szervezésében élőláncos és keresőkutyás keresést szerveztek, amire több, mint 300 ember jelentkezett. István szerint nem is tudnak több segítséget elfogadni, mert koordinálhatatlanná válna a tömeg.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el Fotó: police.hu

Centiről-centire átfésülnek mindent Kaszás Nikolett miatt

Kovács István lapunknak beszámolt arról, hogy pontosan hogyan fogják elvégezni a keresést az erdőben.

Azt kell mondanom, hogy túljelentkezés van a kutatásra

– kezdte lapunknak a szervezet alelnöke. - ,,Több, mint 300 önkéntes jelentkezett. Az egyes területeket zónákra osztják, majd ezeket élő csatárláncban kutatják át. Illetve lesznek olyan zónák is, ahol a kutyák egyedül fognak dolgozni, ugyanis oda csak azok tudnak bemenni."

Nagyjából 25-30 fő lesz egy csapatban, akik egymástól egy méterre fognak egyenes vonalban haladni az erdőben. Így fogják keresni Nikit.

- A térkép alapján lett szektorokra felosztva a terület, hogy hol érdemes 25-30 emberrel csatárlánccal végigkutatni az erdőt. Fél nyolctól, Pilisszentlászlón a focipályánál lesz a gyülekező. Ide várjuk azokat, akik regisztráltak. Szigorú protokoll lesz, hiszen senkit sem akarunk elhagyni a keresés közben. Azok, akik a csatárláncban lesznek, ők egy csapatot fognak alkotni. Nekik lesz egy vezetőjük, akik úgy ismerik a helyet, akár a tenyerüket. Lesz olyan, aki csak kutyával megy, az egy másik csapat lesz.

Abban az esetben fújják csak le a keresést, ha rossz az időjárás.

A rendőrség megosztotta Nikiről az utolsó fényképet Fotó: police.hu





Azért vasárnapra időzítettük a keresést, mert úgy láttuk, hogy az időjárás is a mi oldalunkon fog állni. Abban az esetben mondjuk csak le, ha valamilyen extrém helyzetre kerül sor

– zárta gondolatait.



Kaszás Nikolett túrázás után tűnt el

Ahogyan azt a Bors megírta, a fiatal lány szeptember 7-én ment el a budapesti albérletéből túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. Még írt az éppen Prágában lévő párjának, hogy jól sikerült a kirándulás és elindul haza. Ez volt az a pont – a túra helyszíne - , ahol a fiatal lány mobilját utoljára be tudta mérni a rendőrség. Ám utána egy nagyon furcsa dolog történt, ugyanis késő este, hajnali kettő óra körül még egyszer érkezett egy üzenet a barátjának, amiben a lány jó éjszakát kívánt neki. Ám ezt már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali számítógépről. Két nappal később a munkahelye értesítette a családját, hogy Niki nem ment dolgozni, pedig ilyet sosem csinált. A rendőrség eltűntként keresi jelenleg is a fiatal lányt.