Botrány robbant ki az étrend-kiegészítők piacán

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több vállalkozás ellen indított versenyfelügyeleti eljárást a fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt. A hatóság közlése szerint a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., a Swan Med Hungary Kft. és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o. reklámjaiban olyan egészségügyi állításokat használt, amelyek nem felelnek meg az uniós szabályoknak, sőt egyes termékeknek még gyógyhatást is tulajdonítottak. A GVH szerint különösen problémás, hogy több étrend-kiegészítő terméket egészségügyi szakemberek ajánlásával népszerűsítettek, ami félrevezető lehet a vásárlók számára – írja a Baon.hu.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

A Swan Med „DotsDiet” termékei kapcsán a reklámok azt a benyomást kelthették, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosítja a szükséges tápanyagbevitelt, ami szembemegy az érvényben lévő előírásokkal. A Nutrisslim emellett valószínűleg jogosulatlanul használta az Európai Unió ökológiai logóját és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság emblémáját, továbbá kizárólag pozitív fogyasztói véleményeket jelenített meg, ami szintén tilos. A hatóság hangsúlyozta, hogy gyógyhatást étrend-kiegészítőknek nem szabad tulajdonítani, az egészségre vonatkozó állításokat pedig csak szigorú európai normák szerint, hiteles bizonyítékokkal alátámasztva lehet megtenni. A vállalkozásoknak a fogyasztóvédelmi szabályok mellett az ágazati előírásokat is be kell tartaniuk.

Nem ez az első eset, hogy az étrend-kiegészítők körül botrány alakul ki

Korábban is előfordult, hogy a közösségi médiában gyors és drasztikus fogyást ígérő készítményeket hirdettek, ám a hatóság súlyos hiányosságokat tárt fel, és azonnali termékvisszahívást rendelt el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Kalóriakirály étrend-kiegészítő készítményeket vizsgálta, és több terméknél jogsértőnek minősítette a megtévesztő állításokat, a hiányos összetevő-feltüntetést és a figyelmeztetések elmaradását is.