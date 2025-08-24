Véres drámák, sokkoló emberi történetek: íme a TOP5 legolvasottabb cikkünk a hétről

Baltás gyilkos, rejtélyes holttest és egy beteg kislány – összegyűjtöttük, hogy mely cikkek érdekelték a leginkább a héten az olvasóinkat. Íme a TOP5 cikkünk:
A legtöbb olvasónkat az indiai milliárdos Mehul Choksi kálváriája érdekelte. A multimilliárdos pénzembert körözték, menekült, elrabolták és még le is bénult. Korábban megismerkedett a magyar állampolgárságú Barbarával, akit vacsorázni hívott. Ám a nő a randevún elkábította és ismerőseivel együtt elrabolta az üzletembert és Dominikára szállította. Aztán átadták őt az indiai kormánynak, akik több évnyi hajsza után végre őrizetbe vehették. Azonban itt még nem ért véget a története…
Borzalmas tragédia történt Nagydorogon, holtan találtak egy eltűnt csecsemőt. Titokzatos eltűnés borzolta a kedélyeket augusztus 20-án este: Nagydorogon egy édesanya jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes kisbabája. A Bors az egyik családtagtól úgy tudja, hogy a csecsemőt holtan találták meg, a szülők pedig sokkos állapotban vannak. Ám azóta kiderült, hogy sokkal súlyosabb az ügy, mint előre gondolták volna.
Holtan találták meg a hétvégi, 143 sportoló részvételével szervezett Cserépi Trapp terepfutó versenyen eltűnt Spitzmüller Zsoltot. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára gyakorlott, jó fizikummal rendelkező sportolónak számított. Augusztus 16-án, szombaton délelőtt semmi nem utalt rá, hogy amennyiben az esküvőjére készülő versenyző részt vesz a megmérettetésen, baj lehet. Ismeretlen okokból azonban letért a meghatározott útvonalról, és ugyan hamarosan megkezdték a keresését, csak másnap, délután 2-kor találták meg. Addigra már késő volt.
Brutális román baltás gyilkost üldöznek már hosszú hetek óta nemcsak Romániában, hanem hazánkban is. Ismeretes: Emil Gânj július 8-án egy baltával rontott rá volt barátnőjére, a 24 éves Andára, akit meggyilkolt, majd a házat is rágyújtotta. Gânj a horrorisztikus tette után meglépett, a zsaruk pedig azóta 800 fős csapattal loholnak a nyomában. Ennek ellenére a férfit azóta sem találják: mint azt a román hatóságok elmondták, Gânj rendkívül gyorsan mozog, ami egy szakértő szerint azért lehetséges, mert korábban a férfi elit katonai képzést is kapott.
A 3 éves Laura nehéz sorsot kapott. Ritka genetikai betegséggel, a – CRI DU CHAT – szindrómával él, aminek a gyakran használt megnevezése a macskanyávogás-szindróma. A ritka betegséggel küzdőknél hiányzik az 5-ös kromoszóma egy darabja. A betegség egyik tünete – gége fejlődési rendellenesség miatt – a csecsemőknél jelentkező macskaszerű sírás. Lauránál csak 6 hónapos korában diagnosztizálták a gyógyíthatatlan, de fejleszthető betegséget. Igaz, hogy Laurát hetente viszik fejlesztő foglalkozásokra, de szeretnének bejutni a Borsóház nevű terápiás központba, hogy intenzívebb fejlesztést kaphasson.
